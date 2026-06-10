Revelan 3 personajes claves para la secuela de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’: ¿Cuándo saldrá la película?

‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ ha presentado una de las películas más importantes del último año en el mundo del anime. Esta producción se ha convertido en todo un éxito, sobre todo por su emocionante trama, y personajes inolvidables.

La historia de Tanjiro ha encantado a miles de fanáticos, especialmente con lo que fue la película del ‘Castillo Infinito’. Esta producción rompió récords en taquilla y demostró un peso inolvidable.

Este ‘film’ marca el gran cierre de este anime, y se dividirá en 2 partes, por lo que la gran mayoría de los fanáticos espera de forma ansiosa por ver su secuela.

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Por ahora esta no ha salido, aunque la expectativa es total, sobre todo luego de que se revelaran 3 personajes que serán claves en este cierre.

3 personajes claves para el final de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’

Para nadie es un secreto que ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ cuenta con varios personahes que se han quedado en la memoria de los fanáticos. Varios fanáticos han desarrollado un cariño especial hacia ciertas figuras de esta trama.

Muchas de ellas han tenido su parte de protagonismo dentro de la historia. Sin embargo, para esta parte final, los focos ya estarían definidos para 3 personajes centrales, según reveló ‘Screen Rant’. De hecho, esta parte sería de gran brillo para el poder femenino.

El primero de ellos sería Kanao Tsuyuri, esta joven sería clave, concretamente por su pelea con Doma, con la cual se cierra la primera parte del ‘film’.

Sin lugar a dudas, este personaje será de gran importancia, especialmente en el inicio de lo que será la gran secuela.

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En segunda parte, por supuesto, no puede quedar atrás Tamayo. Claramente, esta protagonista han contado con una popularidad innegable dentro de la producción, sobre todo haber sido quien desató el cierre del anime.

Tamayo fue clave para el arco de Muzan Kibutsuji, y volvería a repetirlo en el gran final de esta histórica trama.

Finalmente, el último puesto es para Mitsuri Kanroji. Este personaje promete gran emoción, sobre todo por lo que será su lucha ante Nakime, dentro de esta segunda parte.

¿Cuándo saldrá la película?

Si está ansioso por conocer cuando se dará el gran estreno de esta parte final, les contamos que la espera será un poco larga.

Esta producción aun no tiene fecha exacta de salida, aunque se espera que su llegada sea para 2027. Lo cierto es que este ‘film’ será una producción imperdible.