¿Cuál es el orden de Los 4 jinetes del Apocalipsis anime? Orden para ver las películas y serie

El anime sigue siendo el gran protagonista de la pantalla chica en el 2025, por lo que cientos de personas están al tanto de los nuevos estrenos que podrían captar la atención de todos los usuarios. Uno de los más populares es ‘Los 4 jinetes del Apocalipsis” que tiene varias películas que debes ver en un orden específico si quieres entender correctamente esta historia.

En esta oportunidad, se presentan dos opciones diferentes para poder ver la producción y entenderla de la mejor manera. La primera es por el orden cronológico de estreno, pero puede que esto solo lo ayude a evidenciar los cambios en los gráficos, con algunos fallos en el hilo conductor de la historia entre la primera y la segunda.

Otra opción es según la forma en la que se está relatando esta historia, es según la trama, por lo que esto hará que entiendas un poco mejor la historia viendo uno después del otro. Sin embargo, no según el día de su lanzamiento, sino por la forma en la que los fans han entendido esta película.

Orden correcto para ver ‘Los 4 jinetes del Apocalipsis anime’

Es importante entender que ‘Los 4 jinetes del Apocalipsis’ no es solo una película, sino también una serie. Pese a eso, una es el complemento de la otra, es decir, no son historias diferentes, sino que una le dará respuesta al problema de la otra.

The Seven Deadly Sins (Temporada 1)

The Seven Deadly Sins: Singns of Holy War (Película)

The Seven Deadly Sins: evival of The Commandments (Temporada 2)

The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky (película)

The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods (Temporada 3)

The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement (Temporada 4)

The Seven Deadly Sins: Cursed by light (Película 2)

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh (Película parte 1 y 2)

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the apocalypse (Temporada 1 y 2)

Esta es una de las opciones, pero siempre esto va a cambiar dependiendo de los gustos de cada persona. Sin embargo, de esta manera podrá entender la historia de una forma diferente y hay varias páginas web que tienen el contenido totalmente GRATIS, lo que hará que ver cada uno de los episodios sea un poco más fácil.