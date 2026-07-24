¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Santa Fe en Copa Sudamericana? Así va la eliminatoria ante Caracas

Independiente Santa Fe se midió a Caracas el pasado 23 de julio. El equipo capitalino chocó ante el club venezolano por las eliminatorias para los octavos de final en la Copa Sudamericana, en un auténtico encuentro de titanes.

Este partido dejó grandes emociones, y una gran celebración para Independiente Santa Fe. El ‘león’ se impuso con un marcador de 2-0 que lo convirtió en club con ventaja dentro de esta eliminatoria.

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De forma particular, los capitalinos empiezan a ponerse como favoritos para llegar a octavos de final, y aquí les contamos cuando deberá cerrar esta eliminatoria.

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Santa Fe en Copa Sudamericana?

La Copa Sudamericana volvió a la acción durante esta semana. Luego de varios meses de pausa, este torneo presentó nuevamente a grandes clubes que se presentaron como favoritos a levantar este trofeo.

Uno de los grandes regresos fue el de Independiente Santa Fe. El equipo de la capital cayó en Copa Libertadores hacia este torneo.

Al tratarse de un club que descendió de otra competencia, se ve en la obligación de medirse a otra eliminatoria antes de disputar los octavos de final.

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Esta fase los enfrenta a Caracas, equipo de Venezuela que quedó entre los mejores rendimientos de la primera ronda de este torneo, al superar a Racing Club de Argentina, y solo estar por debajo de Botafogo en su grupo.

La ida de esta eliminatoria se disputó el pasado 23 de julio, y dejó un choque apasionante que le dio la ventaja a Santa Fe en este choque de capitales.

El ‘león’ se impuso al ‘rojo’ gracias a un tanto tempranero de Hugo Rodallega, y otro gol sobre el final por parte de Franco Fagúndez.

Este resultado deja al equipo bogotano en posición favorable para lograr el pase a la próxima ronda. Sin embargo, aun deberá concretar la eliminatoria en el choque de vuelta.

El segundo partido de esta fase se disputará el 30 de julio. Caracas recibirá a Santa Fe en el Estadio Olímpico de la UCV con un partido que iniciará sobre las 7:30 p.m.

Sin dudas, la Copa Sudamericana preparará grandes emociones en esta etapa, con partidos que estarán imperdibles para los amantes del balompié de este continente entre equipos de talla notable.