¿Qué necesita Millonarios para clasificar? Esta es la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana HOY

Millonarios logró una importante remontada este 7 de mayo. El equipo capitalino venció a Boston River de Uruguay, con un marcador de 4-2, a pesar de estar abajo en el marcador en dos ocasiones, cerca del final del partido.

Un tanto de Leo Castro y otro de Rodrigo Contreras pusieron al ‘embajador’ arriba en el marcador, y finalmente fue Beckham Castro quien puso la guinda sobre el pastel.

Este resultado, sumado al empate entre O’Higgins y Sao Paulo mejora las opciones de Millonarios de avanzar a la próxima ronda de Copa Sudamericana. Sin embargo, deberá conseguir nuevos resultados y aquí se lo detallamos.

Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana

Sin lugar a dudas, la del 7 de mayo era una de las jornadas más importantes de Millonarios en la Copa Sudamericana. Luego de haber fallado en el intento de clasificar a los PlayOffs de la Liga BetPlay, sus hinchas esperaban una victoria que permitiera al club alzar cabeza.

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Aunque el tramite fue complejo, el equipo lo logró, gracias a una remontada liderada por Rodrigo Contreras y Leo Castro. Si bien el ‘embajador’ empezó perdiendo, pudo reponerse a tiempo y llevarse los 3 puntos.

Esta victoria era una obligación para mejorar sus aspiraciones en este torneo, sobre todo luego del empate entre O’Higgins y Sao Paulo en el encuentro restante del grupo.

La tabla de posiciones de la zona C de este torneo marcha de la siguiente manera:

1- Sao Paulo – 8 puntos

2- O’ Higgins – 7 puntos

3- Millonarios – 7 puntos

4- Boston River – 0 puntos

Luego de esta tanda de resultados, Millonarios deberá buscar derrotar a sus rivales en los 2 encuentros restantes, para así posicionarse en la parte más alta de la tabla.

¿Qué necesita Millonarios para clasificar?

Esta victoria permite que Millonarios siga con vida hasta la última fecha de la fase de grupos. La próxima jornada será en Brasil frente a Sao Paulo el 19 de mayo.

En caso de ganar, el ‘embajador’ apuntará al primer puesto, y quedará en posición favorable para clasificar. Si el resultado es un empate, deberá vencer a O’Higgins como local bajo cualquier marcador.

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Sin embargo, si el partido acaba en caída para Millonarios ante Sao Paulo, el equipo ‘embajador’ deberá derrotar a O’Higgins en la última fecha por un marcador de 3-0. Esto se debe a que en caso de empate el criterio para definición es el desempate olímpico, que tiene en cuenta la diferencia de gol entre ambos equipos, por encima de la general.