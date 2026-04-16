Así quedó el grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana tras su triunfo ante Boston River: ¿Clasifica?

Millonarios fue uno de los equipos protagonistas en una jornada llena de emocioens en el fútbol internacional el pasado 15 de abril. El equipo ‘embajador’ volvió a la acción en este torneo, al medirse a Boston River de Uruguay por la fecha 2.

El ‘albiazul’ consiguió su primer triunfo en esta competencia en los minutos finales, gracias a un gol de precisión por parte de Carlos Darwin Quintero.

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Estos son los primeros 3 puntos de ‘Millos’ en este torneo, lo que le permite ponerse en posición favorable dentro de su grupo. Aquí les mostramos el panorama.

Así quedó el grupo de Millonarios en Copa Sudamericana

El cotejo del 15 de abril entre Millonarios y Boston River fue sumamente igualado. El ‘cotejo’ se mantuvo en un tenso empate hasta los minutos finales.

Aunque los capitalinos intentaron romper el cerrojo de la igualdad en varias ocasiones, sus ataques no tuvieron éxito, y de hecho, perdieron a una pieza clave por lesión como fue el caso de Rodrigo Contreras.

La igualdad dejaba bastante comprometido a Millonarios en sus posibilidades de clasificar a la próxima ronda. Sin embargo, todo logró quebrarse en los minutos finales con un gol agónico de Carlos Darwin Quintero.

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Este triunfo fue clave para las posibilidades de Millonarios, quien ya iguala a O’Higgins en triunfos, y le sigue la pista a Sao Paulo, quien se mantiene como líder de la zona.

El grupo marcha de la siguiente manera:

Sao Paulo – 6 puntos

O’Higgins – 3 puntos

Millonarios – 3 puntos

Boston River – 0 puntos

Aunque ‘Millos’ marcha tercero por diferencia de gol, confía en seguir sumando, y conseguir nuevos tropiezos en el camino de O’Higgins, que aun marcha en segunda plaza.

¿Cuándo vuelve a jugar el ‘embajador’ en Sudamericana?

Luego de este triunfo, Millonarios se enfocará en su cierre de la Liga BetPlay 2026-I, con la ambición de convertirse en clasificado a los cuadrangulares de final.

Después de dos choques ante América de Cali y Deportes Tolima, Millonarios volverá a las canchas de este torneo el 28 de abril, cuando reciba a Sao Paulo en la capital.

Este partido será clave para el ‘embajador’, quien llegará con la ambición de sumar y empezar a acercarse a los puestos de clasificación en el grupo C.