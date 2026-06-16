Resultados de la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Qué equipos han logrado los 3 puntos? Así van los grupos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado una cantidad enorme de emociones para los amantes del balompié a nivel internacional. Grandes países han protagonizado partidos imperdibles, con figuras imperdibles en la cancha.

Países históricos han empezado a demostrar su nivel, e incluso, varios de ellos han confirmado su papel como candidatos dentro de esta competencia.

Más noticias: Despiden técnico en medio de la Copa Mundial de la FIFA 2026: selección no pierde el tiempo tras dura derrota

En caso de que se haya perdido alguno de los partidos de este torneo, aquí les tenemos la lista completa de resultados hasta HOY 16 de junio, con lista de goleadores incluida.

Resultados de la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Qué equipos han logrado los 3 puntos?

Hasta hoy se han jugado 16 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En esos encuentros los resultados han sido los siguientes:

México 2-0 Sudáfrica – Julián Quiñones y Raúl Jiménez

Corea del Sur 2-1 República Checa – Hwang In-beom, Oh Hyeon-gyu y Ladislav Krejci

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina – Cyle Larin y Jovo Lukic

Estados Unidos 4-1 Paraguay – Folarin Balogun (X2), Damian Bobadilla (autogol), Mauricio y Giovanni Reyna

Catar 1-1 Suiza – Breel Embolo y Miro Muheim

Brasil 1-1 Marruecos – Vinicius Júnior e Ismael Saibari

Haiti 0-1 Escocia – John McGinn

Australia 2-0 Turquía – Nestory Irankunda y Connor Metcalife

Alemania 7-1 Curazao – Feliz Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav y Livano Comenencia

Países Bajos 2-2 Japón – Virgil van Dijk, Crysencio Summerville, Keito Nakamura y Daichi Kamada

Costa de Marfil 1-0 Ecuador – Amad Diallo

Suecia 5-1 Túnez – Yasin Ayari (X2), Alexander Isak, Viktor Gyokeres, Mattias Svanberg y Omar Rekik

España 0-0 Cabo Verde

Bélgica 1-1 Egipto – Emam Ashour y Mohamed Hany (autogol)

Arabia Saudita 1-1 Uruguay – Abduleiah Al-Amri y Maximiliano Araujo

Irán 2-2 Nueva Zelanda – Ramin Rezaeian, Mohammad Mohebi y Elijah Just

Más noticias: Tim Payne tendría nuevo equipo después de la Copa Mundial de la FIFA 2026: el jugador viral llega a Sudamérica

Así van los grupos

Con lo jugado hasta ahora, los grupos marchan de la siguente manera:

Grupo A:

1- México -3 puntos

2- Corea del Sur – 3 puntos

3- República Checa – 0 puntos

4- Sudáfrica – 0 puntos

Grupo B:

1- Suiza – 1 punto

2- Canadá – 1 punto

3- Catar – 1 punto

4- Bosnia y Herzegovina – 1 punto

Grupo C:

1- Escocia – 3 puntos

2- Marruecos – 1 punto

3- Brasil – 1 punto

4- Haiti – 0 puntos

Grupo D:

1- Estados Unidos – 3 puntos

2- Australia – 3 puntos

3- Turquia – 0 puntos

4- Paraguay – 0 puntos

Grupo E:

1- Alemania – 3 puntos

2- Costa de Marfil – 3 puntos

3- Ecuador – 0 puntos

4- Curazao – 0 puntos

Grupo F:

1- Suecia – 3 puntos

2- Japón – 1 punto

3- Países Bajos – 1 punto

4- Turquía – 0 puntos

Grupo G:

1- Nueva Zelanda – 1 punto

2- Irán – 1 punto

3- Bélgica – 1 punto

4- Egipto – 1 punto

El resto de los grupos empezarán a jugarse desde hoy 16 de junio, con los grandes debuts de Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.