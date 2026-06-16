Resultados de la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Qué equipos han logrado los 3 puntos? Así van los grupos
La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa su rumbo, y aquí les contamos todo lo que ha pasado hasta HOY 16 de junio.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa su rumbo, y aquí les contamos todo lo que ha pasado hasta HOY 16 de junio.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado una cantidad enorme de emociones para los amantes del balompié a nivel internacional. Grandes países han protagonizado partidos imperdibles, con figuras imperdibles en la cancha.
Países históricos han empezado a demostrar su nivel, e incluso, varios de ellos han confirmado su papel como candidatos dentro de esta competencia.
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En caso de que se haya perdido alguno de los partidos de este torneo, aquí les tenemos la lista completa de resultados hasta HOY 16 de junio, con lista de goleadores incluida.
Hasta hoy se han jugado 16 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En esos encuentros los resultados han sido los siguientes:
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Con lo jugado hasta ahora, los grupos marchan de la siguente manera:
Grupo A:
1- México -3 puntos
2- Corea del Sur – 3 puntos
3- República Checa – 0 puntos
4- Sudáfrica – 0 puntos
Grupo B:
1- Suiza – 1 punto
2- Canadá – 1 punto
3- Catar – 1 punto
4- Bosnia y Herzegovina – 1 punto
Grupo C:
1- Escocia – 3 puntos
2- Marruecos – 1 punto
3- Brasil – 1 punto
4- Haiti – 0 puntos
Grupo D:
1- Estados Unidos – 3 puntos
2- Australia – 3 puntos
3- Turquia – 0 puntos
4- Paraguay – 0 puntos
Grupo E:
1- Alemania – 3 puntos
2- Costa de Marfil – 3 puntos
3- Ecuador – 0 puntos
4- Curazao – 0 puntos
Grupo F:
1- Suecia – 3 puntos
2- Japón – 1 punto
3- Países Bajos – 1 punto
4- Turquía – 0 puntos
Grupo G:
1- Nueva Zelanda – 1 punto
2- Irán – 1 punto
3- Bélgica – 1 punto
4- Egipto – 1 punto
El resto de los grupos empezarán a jugarse desde hoy 16 de junio, con los grandes debuts de Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.
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