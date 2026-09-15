Lionel Messi tendrá su ‘Last Dance’ con la Selección Argentina ¿Cuándo y contra quién?

Pese a que hace un par de semanas, Lionel Messi daba a conocer su decisión de dar por terminada su labor con la Selección Argentina de Fútbol. Ahora, se conoció que el astro del fútbol volverá a vestir la camiseta nacional durante uno de los compromisos amistosos de la albicelete.

La decisión fue confirmada por el entrenador Lionel Scaloni quien presentó la convocatoria oficial de las próximas fechas del calendario FIFA. Asimismo, dejó claro que tanto Messi como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso fueron citados unicamente para el último amistoso con el fin de que tengan una despedida oficial ante su público.

Le puede interesar: “De Lionel Messi a “¿quién es ese?”: Quiso llevar al crack tatuado, pero algo salió muy mal

#SelecciónMayor Lista de convocados para los próximos amistosos 🇦🇷 📝 https://t.co/SqoaIewEQR https://t.co/sS9iXric49 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 15, 2026

¿Cuándo será el ‘Last Dance’ de Messi con Argentina?

La AFA confirmó que el jugador rosarista tendrá su partido de despedida el próximo 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental. El país africano ocupa actualmente el puesto 93 del ranking FIFA tras haber quedado muy cerca de su primera clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Previo a ese encuentro, la Selección Argentina disputará otros dos amistosos: el primero será el 30 de septiembre frente a Bolivia en Cordóba, y el segundo el 3 de octubre frente a Birkina Faso, también en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Necesita saber: ¿Cuáles han sido los mejores goles de Messi? Jugadas inolvidables que marcaron su carrera

La presencia de el jugador argentino en este último amistoso con su selección representa una jornada cargada de sentimentalismo para los seguidores del balompie. Este partido no solo es el último del rosarista con su selección, sino que también representa el fin de una era que se ha extendido por más de dos décadas.

Con esta nueva convocatoria también empieza una nueva era para el club gaucha, que ya se piensa para un futuro sin uno de los mejores jugadores del mundo dentro de su proyecto deportivo.

No se pierda: Leo Messi anunció su retiro de la Selección de Argentina; así fue su emotiva carta de despedida

El palmarés que dejó Lionel Messi con la Selección Argentina

El jugador argentino logró una histórica conquista de títulos durante su paso por la Selección Argentina. Lideró a la albiceleste a conseguir un título mundial, un subcampeonato, dos Copas América y la Finalissima.

Siga leyendo: ¿Quiénes son los 10 favoritos para ganar el Balón de Oro? Así están las apuestas por el galardón