Lionel Messi tendrá camiseta especial para su ‘Last Dance’ con la Selección Argentina: él la presentó

El mundo está a días de ver a Lionel Messi disputando su último partido con la Selección Argentina. Todo está listo para ese último encuentro portando la camiseta de la ‘albiceleste’. De hecho, a través de su cuenta de Instagram reveló que utilizará una edición especial para su compromiso de despedida en la próxima fecha FIFA.

Cabe destacar que, el astro del fútbol compartió a finales de agosto que se retira de manera oficial de la ‘albiceleste’, esperando que con este paso al costado, el combinado argentino empiece una etapa de trancisión que le permita alcanzar más títulos.

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Lionel Messi presentó su camiseta de despedida

Messi mostró a través de su cuenta oficial de Instagram la indumentaria que utilizará durante su último partido con la Selección Argentina. En el video, el rosarino aparece colocando un par de botines sobre un sillón y luego cambia una camiseta colgada de frente por otra que exhibe la espalda.

El diseño incorpora una representación vertical de la bandera argentina y un sol de grandes dimensiones. El número 10 y el apellido Messi aparecen en color dorado, mientras que el frente conserva el tradicional celeste con una franja blanca en el centro.

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“Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el futbolista junto al video. La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores, que dejaron miles de comentarios ante previo a su último compromiso internacional.

Messi se prepara para su último partido con Argentina

El anuncio de esta despedida llega después de que Messi comunicara, el pasado 31 de agosto, su decisión de cerrar su etapa con la Selección Argentina. El jugador había escrito la carta el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial frente a España y antes del fallecimiento de su padre, ocurrido el 8 de agosto.

Tras conocer la decisión del capitán, la AFA comenzó a organizar el encuentro que marcará su adiós ante el público argentino. El amistoso frente a Benín formará parte de una fecha FIFA.

La despedida de Lionel Messi será en el Monumental

Argentina iniciará esa serie de partidos el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en Córdoba. Posteriormente, el sábado 3 de octubre, jugará contra Burkina Faso en el Monumental, aunque en ambos encuentros no contará con Messi.

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El martes 6 de octubre llegará el momento central: Argentina enfrentará a Benín nuevamente en el estadio de River con su capitán dentro del campo. La convocatoria también reunirá a varios campeones del mundo de Qatar 2022, entre ellos Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul.