¿Quiere saber cuál fue la primera canción que escuchó en Spotify? Así puede hacerlo en pocos pasos

Spotify es una de las plataformas de ‘streaming’ musical más utilizadas a nivel mundial. Esta aplicación cuenta con una cantidad enorme de usuarios, gracias a un catálogo de éxitos muy profundo en el que resaltan las figuras más grandes de la industria.

Año tras año, esta aplicación verde sorprende a cada uno de sus fanáticos, gracias a dinámicas imperdibles que permiten disfrutar de la música a otro nivel.

De hecho, recientemente se estrenó una con la que puede conocer toda su trayectoria como usuario en Spotify, incluida la primera canción que escuchó en esta plataforma.

Así puede saber cual fue la primera canción que escuchó

Sin lugar a dudas, Spotify cuenta con una cantidad enorme de canciones que han sido disfrutadas por años. Miles de usuarios han podido disfrutar de esta plataforma por largo tiempo, ya sea en su versión gratuita o en premium.

Si usted no conoce el inicio de su uso, esta icónica plataforma reveló un recorrido para cada uno de sus usuarios, como conmemoración de su aniversario número 20.

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Este es un recorrido al estilo del ‘Wrapped’, donde podrá ver la primera canción que escuchó en Spotify, cuando fue su primera conexión, cuantas canciones ha escuchado en total, y el artista que más ha disfrutado.

Para poder ver este resumen solo deberá seguir unos sencillos pasos:

1- Entrar a la app

2- Encontrar en inicio el banner de ‘Spotify 20’

3- Tocar sobre él

Esto empezará a desplegar los videos y las diapositivas con toda la información y cada uno de sus detalles. Finalmente, esta opción le permitirá guardar una ‘playlist’ con las canciones que más veces ha reproducido.

Sin lugar a dudas, estos ha generado gran emoción, y así se ha notado en redes donde miles de fanáticos han compartido su resumen.

¿Qué es Spotify DNA?

Esta es una de las funciones más llamativas de Spotify en el último tiempo. Su llegada se suma a la de Spotify DNA, una novedad con la que puede disfrutar de todos los detalles de sus canciones favoritas.

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Esta opción fue estrenada recientemente por Spotify, y le permite disfrutar de todos los detalles de sus ‘tracks’ más destacados.

Algunos de ellos son todos sus compositores, sus productores, y hasta otras canciones en las que su sonido se ha sampleado.

Para ver esta función solo debe tocar los 3 puntos en su canción, y elegir la opción de ‘Spotify DNA’.