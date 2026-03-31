¿Qué es SongDNA? La nueva función de Spotify que es ideal para encontrar nueva música

Spotify sorprendió recientemente a sus usuarios con una nueva función que busca revolucionar el uso de la app. Para nadie es un secreto que esta aplicación es una de las más utilizadas para disfrutar de sus artistas y canciones favoritas.

La profundidad de catálogo de este servicio es notable, razón por la cual suele ser elegida por los amantes de la música y las plataformas digirales a nivel mundial.

Sin embargo, esta app no se ha quedado ahí. Recientemente también ha destacado por el uso de tecnologías y funciones que transforman la experiencia de escuchar música.

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De hecho, recientemente se reveló la llegada de una nueva función llamada ‘SongDNA’, una herramienta que le permitirá explorar más a fondo sus sonidos favoritos, y aquí les contamos como.

¿Qué es SongDNA? La nueva función de Spotify

Sin lugar a dudas, en el último tiempo varias aplicaciones han crecido al ritmo de la tecnología. Aplicaciones de la talla de WhatsApp o Spotify han potenciado sus usos, con la inteligencia artificial o más herramientas.

En el caso de la app verde de música, un ejemplo notable de esto se ha visto con la llegada de DJ Livi. Esta es una IA que es capaz de funcionar como asistente virtual y mezclador de su música.

Actualmente esta aplicación sigue en trabajo de nuevas funciones que encanten a sus usuarios, y de hecho, hace poco empezó la implementación de una nueva ideal para los melómanos.

Se trata de ‘SongDNA’, una función que se encuentra en fase beta, pero que le permitirá conocer a profundidad las raíces de sus éxitos favoritos.

Esta función se encuentra en cada una de las canciones del catálogo de Spotify. Al acceder a ella podrá ver a los compositores de este ‘track’.

Sin embargo, esto no se queda ahí, ya que lo más revolucionario es que podrá ver en qué otras canciones este éxito ha sido ‘sampleado’ o incluso referenciado con frases.

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Dicha herramienta es ideal para encontrar nueva música, ya que le permitirá encontrar nuevos éxitos que cuenten con sonidos o frases de sus ‘tracks’ tradicionales.

Esto aun está en fase beta, por lo que presenta algunos errores, o canciones en las que no se ha implementado de manera total.

Aun así, en su aplicación de Spotify ya puede ver como funciona esta nueva opción, sobre todo si es usuario premium, lo que le permitirá acceder a esta beta.