Así podrá mezclar sus playlists favoritas en Spotify con transiciones personalizadas

Spotify, una de las plataformas de streaming musical más populares del mundo, ha cambiado la forma en que millones de personas escuchan música. Desde su lanzamiento en 2008, la compañía ha crecido hasta convertirse en un referente del sector, ofreciendo un extenso catálogo de canciones, álbumes y pódcast.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran la posibilidad de descubrir música mediante recomendaciones personalizadas, crear y compartir listas de reproducción, así como acceder a contenido sin conexión con la suscripción Premium.

Con más de 9.000 millones de playlists creadas por sus usuarios a nivel global, la plataforma sigue incorporando novedades para mejorar la experiencia en su plataforma. Ahora, Spotify anunció una nueva función para sus miembros Premium: la posibilidad de añadir y personalizar transiciones entre canciones en sus listas de reproducción, lo que permitirá crear mezclas únicas y adaptadas a cada estilo musical.

Cómo funciona la nueva herramienta “Mezclar” de Spotify

La función, actualmente en fase beta, ofrece a los usuarios un mayor control sobre la manera en que fluye la música dentro de sus playlists. Además de transiciones sin interrupciones, será posible ajustar parámetros como volumen, ecualización y efectos de sonido para lograr una experiencia más fluida.

Paso a paso para personalizar sus playlists con “Mezclar”:

Abra una playlist existente o cree una nueva desde su cuenta Premium. En la barra de herramientas, seleccione la opción “Mezclar”. Elija el modo “Automático” para generar una mezcla instantánea o “Personaliza tu mezcla” para configurar las transiciones manualmente. Si personaliza, seleccione un estilo predefinido, como Desvanecer o Ascender, para aplicar el tipo de transición deseado. Ajuste opciones avanzadas como volumen, ecualización y efectos. Use la forma de onda y el análisis de beats para encontrar el mejor punto de cambio entre canciones. Guarde su playlist personalizada y escúchela. También puede compartirla o colaborar en ella con amigos que tengan Premium. Active o desactive la mezcla cuando lo desee presionando el botón “Mezclar”.

Esta función busca dar a los oyentes más control creativo sobre su música, facilitando la creación de playlists que no solo agrupen canciones, sino que también ofrezcan una experiencia de escucha continua y adaptada al gusto de cada persona.

*Con información de Europa Press.