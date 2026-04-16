Flamengo vs Independiente Medellín: hora y dónde ver EN VIVO al ‘Poderoso’ en Copa Libertadores

Flamengo vs Independiente Medellín será uno de los partidos más grandes en la jornada del fútbol sudamericano este 16 de abril. El equipo antioqueño jugará ante un gran del continente por la Copa Libertadores.

Indudablemente, ambos equipos llegarán con la ambición de representar por todo lo alto su país, y demostrar todo su potencial en la competencia más grande del balompié sudamericano.

Más noticias: ¿Dónde ver todos los partidos del Mundial de Fútbol 2026? Canales con transmisión en directo

Para que no se pierda ni un detalle de este partido, aquí les contamos la hora en que iniciará, y como podrá verlo en vivo y en directo.

Así llegan ambos equipos

Independiente Medellín ha vivido un primer semestre de 2026 ciertamente complejo en rendimiento y resultados. El equipo antioqueño se posiciona en el puesto 14, por lo que sus posibilidades entrar a los cuadrangulares lucen ciertamente remotas.

Aun así, el ‘Poderoso de la Montaña’ también deberá centrarse en la Copa Libertadores, donde representa a Colombia desde el grupo A.

En su debut por esta competencia, el DIM igualó a 1 tanto frente a Estudiantes de la Plata en condición de local. Por ello, buscará su primer triunfo en la segunda fecha.

Sin embargo, para esto deberá superar a uno de los escollos más grandes del fútbol en Sudamérica, como es el caso de Flamengo en su casa.

El ‘Fla’ es el segundo del fútbol brasileño, solo por detrás de Palmeiras. En su debut en Copa Libertadores, Flamengo venció a Cusco por 0-2, por lo que se posiciona como el favorito a llevarse el liderato de este grupo.

A pesar de esto, el equipo de Medellín confía en dar el batacazo y convertirse en uno de los grandes ganadores de la segunda fecha en la Copa Libertadores.

Más noticias: ¿Quién es el máximo goleador de la Liga Colombiana actualmente? Así van Dayro, Muriel y más

Indudablemente será un partido imperdible, entre una jornada llena de emociones en este torneo que se presenta de la siguiente manera este 16 de abril:

Palmeiras vs Sporting Cristal – 5:00 p.m.

Lanús vs Always Ready – 5:00 p.m.

Peñarol vs Platense – 7:30 p.m.

Hora y dónde ver EN VIVO Flamengo vs Independiente Medellín

Si desea ver este encuentro, les contamos que está pautado para llevarse a cabo a partir de las 7:30 p.m., su transmisión oficial puede ser disfrutada a través de las señales de ESPN y Disney+ si tiene una suscripción a este servicio.