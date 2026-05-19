Hora y dónde ver en VIVO HOY Santa Fe vs. Platense por la Copa Libertadores; se la juegan toda

Avanza la Copa Libertadores de América y los equipos colombianos quieren demostrar que tienen todo para poder avanzar a la siguiente fase. Pero nada de esto será fácil, en especial por todo lo que viene pasando en los últimos encuentros deportivos, donde Santa Fe ha estado cerca de sumar, pero al final se queda sin los tres puntos.

HOY martes 19 de mayo, el cuadro del León se va a enfrentar nuevamente en este torneo, pero en esta oportunidad contra Platense. Este será uno de los juegos más importantes de la noche, ya que podrían clasificar o eliminar al equipo de la capital de una forma inesperada.

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El Estadio El Campín de Bogotá será el escenario perfecto para recibir este juego entre estos dos grandes que, sin duda, necesitan de los tres puntos si quieren seguir vivos en el torneo internacional. De hecho, esta podría ser la última oportunidad para confirmar su clasificación en un momento donde todos quieren quedarse con la ventaja.

El partido va a tener transmisión en VIVO por medio de los canales de ESPN+ en televisión por cable, pero también lo puede seguir en directo en estos canales en el plan de suscripción de Disney+, en donde van a transmitir varios de los juegos de HOY martes 19 de mayo. Desde las 7:00 p.m. en el Estadio El Campín, van a transmitir todo lo que pasa con Santa Fe en este importante juego en donde tiene que aprovechar la oportunidad de jugar de local.

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En cuanto a la tabla de clasificación, el equipo de Bogotá, Santa Fe está en la última posición con cuatro partidos jugados y tan solo dos puntos, mientras que Platense está en el segundo puesto con cuatro partidos y siete puntos. El gran líder sigue siendo Corinthias, que se quedó con diez puntos en los cuatro encuentros.