Nacional vs Deportes Tolima: hora y dónde ver EN VIVO a los ‘pijaos’ en Copa Libertadores 2026

Nacional vs Deportes Tolima será uno de los partidos más importantes de este 14 de abril en el fútbol sudamericano. Uruguayos y colombianos se miden en un choque clave que tendrá gran atención en ambos países.

Luego de su empate en el debut, Deportes Tolima confía en conseguir una victoria que lo apalanque hasta la cima de su grupo en Copa Libertadores.

Aun así, no la tendrá fácil ya que se medirá a uno de los equipos más grandes de Uruguay, que también tiene sed de su primera victoria en esta competencia. Para que no se pierda este partido, aquí les contamos los detalles.

Así fue el debut de ambos equipos en Copa Libertadores

Aunque apenas acaba de empezar, la Copa Libertadores ya ha tenido grandes emociones en su fecha 1. Deportes Tolima y Nacional de Uruguay fueron dos de los protagonistas de este inicio del torneo.

En un grupo que ambos comparten con Coquimbo de Chile, y Universitario de Perú, todo ha quedado en tablas. Los 4 equipos acumulan 1 punto, luego de empatar en su partido de debut.

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Por un lado, Deportes Tolima igualó sin goles frente a Universitario, mientras que Nacional firmó un empate a 1 tanto ante Coquimbo.

Aun así, todo espera poder desnivelarse este 14 de abril, cuando estos 4 equipos vuelvan a la acción. Uno de los choques será entre Deportes Tolima y Nacional.

Los ‘pijaos’ deberá viajar a Uruguay, con la ambición de conseguir un triunfo absolutamente histórico, frente a uno de los equipos más legendarios y grandes del continente.

Sin embargo, llega al partido de manera golpeada, luego de haber sido derrotado el pasado 10 de abril frente a Deportivo Pasto.

Por otro lado, Nacional de Uruguay también buscará pasar el mal trago de una dura derrota del 11 de abril frente a Maldonado por 4-2 en su liga local.

Hora y dónde ver EN VIVO el Nacional vs Deportes Tolima

Para que no se pierda ninguna de las emociones de este encuentro, les contamos que está pautado para llevarse a cabo este 14 de abril, a las 5:00 p.m. de Colombia.

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Puede seguir la transmisión oficial de este encuentro a través de las señales de ESPN y Disney+ si tiene una suscripción a este servicio de ‘streaming’.