Así quedaron los cruces de la Copa BetPlay 2026; Se reúnen los equipos de la A y la B

Avanzan los torneos locales en Colombia y, en esta oportunidad, ya se conocieron a los ocho equipos que avanzan a la siguiente ronda en la Liga BetPlay Dimayor 2026. Sin embargo, la gran incógnita era sobre los cruces de la Copa Colombia 2026, uno de los torneos más populares que se realiza cada año con equipos tanto de la primera como de la segunda división.

Por eso, la Dimayor ya dio a conocer cómo van a avanzar los partidos de la Copa en las próximas semanas, esto teniendo en cuenta la pausa que se hará por el Mundial de la FIFA 2026 y los compromisos de algunos clubes con campeonatos internacionales. Además, aquellos que avanzaron a cuartos de final en Liga pasaron directamente a la fase B, es decir, que ya aseguraron su cupo en este torneo.

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Es importante mencionar que se harán los enfrentamientos entre los equipos de los diferentes grupos y van a ir avanzando aquellos que más puntos marquen, como si se tratara de la fase de todos contra todos. Además, hay un equipo que va a descansar en cada fecha, con el fin de que puedan seguir con sus compromisos fuera del torneo.

Así quedaron los cruces de la Copa BetPlay 2026

Fecha 1 de la Copa Colombia

Bucaramanga vs. Real Santader

Boca Juniors de Cali vs. Alianza

Llaneros FC vs. Atlético Cali

Patriotas vs. Boyacá Chico

Fortaleza vs. Leones

Orsomarso vs. Cúcuta

Jaguares FC vs. Real Cundinamarca

Independiente Yumbo vs. Pereira

Fecha 2 de la Copa BetPlay

Cali vs. Bucaramanga

Real Santander vs. Boca Juniors de Cali

Millonarios vs. Llaneros

Atlético Cali vs. Patriotas

Independiente Medellín vs. Patriotas

Leones FC vs. Orsomarso

Águilas Doradas vs. Jaguares FC

Real Cundinamarca vs. Independiente Yumbo

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Cruces de la fase 1B de la Copa BetPlay

Junior vs. Barranquilla FC

Santa Fe vs. Unión Magdalena

Atlético Nacional vs. Tigres

Once Caldas vs. Envigado

Deportes Tolima vs. Deportes Quindío

Inter de Bogotá vs. Inter de Palmira

Las fechas y horarios están pendientes de confirmación, pero se espera que en los próximos días se dé a conocer el calendario completo con todos los detalles para saber cuándo se van a disputar los partidos entre estos equipos.