Así quedaron los cruces de la Copa BetPlay 2026; Se reúnen los equipos de la A y la B
Así quedaron las primeras fechas de la Copa BetPlay 2026 que va a enfrentar a varios equipos de la categoría A y B.
Así quedaron las primeras fechas de la Copa BetPlay 2026 que va a enfrentar a varios equipos de la categoría A y B.
Avanzan los torneos locales en Colombia y, en esta oportunidad, ya se conocieron a los ocho equipos que avanzan a la siguiente ronda en la Liga BetPlay Dimayor 2026. Sin embargo, la gran incógnita era sobre los cruces de la Copa Colombia 2026, uno de los torneos más populares que se realiza cada año con equipos tanto de la primera como de la segunda división.
Por eso, la Dimayor ya dio a conocer cómo van a avanzar los partidos de la Copa en las próximas semanas, esto teniendo en cuenta la pausa que se hará por el Mundial de la FIFA 2026 y los compromisos de algunos clubes con campeonatos internacionales. Además, aquellos que avanzaron a cuartos de final en Liga pasaron directamente a la fase B, es decir, que ya aseguraron su cupo en este torneo.
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Es importante mencionar que se harán los enfrentamientos entre los equipos de los diferentes grupos y van a ir avanzando aquellos que más puntos marquen, como si se tratara de la fase de todos contra todos. Además, hay un equipo que va a descansar en cada fecha, con el fin de que puedan seguir con sus compromisos fuera del torneo.
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Las fechas y horarios están pendientes de confirmación, pero se espera que en los próximos días se dé a conocer el calendario completo con todos los detalles para saber cuándo se van a disputar los partidos entre estos equipos.