Los Mundiales de la FIFA han sido escenario de algunos de los momentos más recordados del deporte, donde goles decisivos no solo han definido campeonatos. Sino que también han marcado generaciones enteras de aficionados. Cada edición deja jugadas que se convierten en parte de la cultura popular, por su impacto deportivo y por la forma en que se siguen recordando con el paso del tiempo.

A partir de esos instantes históricos, se han hecho múltiples interpretaciones culturales que buscan relacionar el fútbol con otras expresiones artísticas. Como la música, en este caso el rock, por su fuerza, intensidad y capacidad de transmitir emoción.

Más noticias: Lo que sonaba mientras el mundo veía los Mundiales de 1970, 1986 y 1994

Maradona y el “Gol del Siglo” en 1986

En los cuartos de final del Mundial de México 1986, Diego Armando Maradona marcó ante Inglaterra uno de los goles más recordados de la historia del fútbol. La jugada, en la que el argentino recorrió gran parte del campo superando rivales, fue posteriormente reconocida como el “Gol del Siglo” en una votación de la FIFA. Su carga histórica y su impacto competitivo suelen asociarse con la energía de temas como “We Will Rock You” de Queen.

Zinedine Zidane y la final de 1998

En la final del Mundial de Francia 1998, Zinedine Zidane marcó dos goles de cabeza frente a Brasil, ambos en jugadas de tiro de esquina. Estos tantos fueron determinantes para la victoria 3-0 de la selección francesa, que consiguió su primer título mundial. La contundencia del momento se ha relacionado en distintos análisis culturales con canciones de alto impacto emocional como “Dream On” de Aerosmith.

Iniesta y el gol del título en 2010

En la final del Mundial de Sudáfrica 2010, Andrés Iniesta anotó el gol en el tiempo extra ante Países Bajos que le dio a España su primer título mundial. El tanto llegó tras una jugada colectiva en un partido muy cerrado, decidido en los últimos minutos del tiempo suplementario. Su significado histórico suele asociarse a piezas de cierre emocional como “The Show Must Go On” de Queen.

James Rodríguez y el gol revelación de 2014

En los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, James Rodríguez marcó un gol de volea ante Uruguay tras controlar el balón de pecho fuera del área. La anotación fue reconocida por la FIFA como el mejor gol del torneo y lo consolidó como una de las figuras del campeonato. Su potencia y ejecución han sido comparadas con la intensidad de temas como “Enter Sandman” de Metallica.

Otros también leyeron: Las 5 mejores canciones en la historia de los mundiales, según Billboard: Shakira y más himnos