¿No le gustó? Comparan a Erling Haaland con Majin Buu de Dragon Ball: el noruego reaccionó

Erling Haaland ha sido, indudablemente, una de las grandes figuras que ha tenido la Copa Mundial de la FIFA 2026. El atacante noruego ha demostrado su poderío goleador, gracias a 7 tantos anotados en este torneo.

Su gran nivel le ha permitido llevar a Noruega a instancias históricas de este torneo, y además, convertirse en un fenómeno viral, gracias a su talento, y también a su notable potencia física.

Entre las varias apariciones que ha protagonizado Haaland en redes sociales, muchas han sido para comparar su físico con la de personajes ficticios. Muchos le dicen “androide”, aunque algunos se han atrevido incluso a compararlo con Majin Buu, el villano de Dragon Ball.

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El nivel de alcance de estos posts ha sido tan notable que, de hecho, el propio Haaland reaccionó a uno de ellos, y aquí se lo contamos.

¿Erling Haaland se parece a Majin Buu?

Para nadie es un secreto que, la atención hacia Erling Haaland ha sido notable en las últimas semanas. El brillo de este atacante con la camiseta de Noruega ha sido notable, y de hecho, así lo demuestran sus cifras goleadores.

El ‘androide’ como le apodan, se ha codeado en la parte alta de la tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, otro de los motivos que ha llevado a que Haaland reciba atención ha sido su particular apariencia física, y sus rasgos nórdicos.

El delantero noruego ha sido comparado con varias figuras de caricatura, aunque, hay una que resalta por encima de las demás.

Se trata de, nada más y nada menos que, Majin Buu, personaje de Dragon Ball. Esto se debe a sus rasgos faciales, y la personalidad de villano que muchas veces toma el delantero.

Muchos de estos posts se han hecho bastante virales en redes. Sin embargo, hay uno que incluso llegó al propio Haaland, como lo fue el de la cuenta @hidden.ny en Instagram.

Dicho perfil publicó una comparativa con varias imágenes del delantero como si fuera este icónico villano del anime. Lo que nadie se esperaba es que Haaland comentara este post.

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El noruego dijo presente en las respuestas y dijo “Quiero decir, no estoy en desacuerdo”. El noruego aceptó esta comparación, en un mensaje que superó los 100.000 me gusta.

Sin lugar a dudas, Haaland es uno de los grandes talentos venideros del fútbol, y claramente, para muchos es curioso tener un simil en Dragon Ball.