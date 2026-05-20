La millonaria suma que ganó el Arsenal al ser campeón de la Premier League: más de 153 mil SMLV

La temporada 2025-2026 de la Premier League terminó con un dominio claro del Arsenal FC, que aseguró el título antes de la última jornada y cerró una campaña histórica tanto en lo deportivo como en lo económico. El equipo de Mikel Arteta selló el campeonato tras el empate 1-1 entre Manchester City y Bournemouth, un resultado que confirmó la consagración en la madrugada del 20 de mayo.

El título no solo devolvió al Arsenal a la cima del fútbol inglés, también activó uno de los premios financieros más altos del deporte mundial. La Premier League estructura su reparto económico con base en posiciones, derechos televisivos y exposición global, lo que convierte al campeón en el mayor beneficiado de toda la competencia.

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Cada club participante recibe una base aproximada de 96,9 millones de libras esterlinas, que incluye ingresos comerciales centrales y derechos audiovisuales. Sin embargo, el campeón suma un bono adicional de 53,1 millones de libras esterlinas, cifra que en esta temporada alcanzó el valor más alto del torneo y consolidó al Arsenal como el mayor receptor del sistema de premios.

El impacto mediático también jugó un papel clave. La pelea por el título aumentó la audiencia de los partidos del Arsenal y elevó sus ingresos por transmisiones en vivo entre 26 y 28 millones de libras adicionales. Esta combinación fortaleció aún más su balance financiero en una de las campañas más rentables de su historia reciente.

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En total, los ingresos directos del club provenientes de la Premier League alcanzan entre 176 y 178 millones de libras esterlinas, superando el registro del Liverpool en la temporada anterior, cuando el campeón obtuvo 174,9 millones de libras. A esta cifra se suman bonificaciones comerciales activadas por patrocinadores globales tras la obtención del título.

¿Cuántos salarios mínimos de Colombia equivalen a la cifra que ganó el Arsenal por salir campeón de la Premier League?

En conversión a moneda colombiana, el monto equivalente a los 53.1 millones de libras que ganó por llevarse el titulo de la premier asciende a aproximadamente a $268.632.953.100 COP, lo que representa más de 153.371 salarios mínimos mensuales en Colombia (2026), fijados en $1.750.905. Esta cifra dimensiona el impacto económico del título en términos locales y evidencia el poder financiero de la liga inglesa.

El éxito del Arsenal también proyecta consecuencias a futuro. Los contratos publicitarios del club activan cláusulas adicionales tras ganar la liga, lo que incrementa aún más sus ingresos internacionales y fortalece su posición en el mercado global.

Arsenal ya piensa en la final de la Champions League

Mientras celebra el campeonato doméstico, el equipo londinense mantiene la mirada en otro desafío decisivo: la final de la UEFA Champions League Final 2026 frente al Paris Saint-Germain el 30 de mayo. Un triunfo allí podría cerrar una temporada perfecta.