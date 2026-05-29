Hora exacta para ver EN VIVO a The Killers en la FINAL de Champions desde Colombia: lo último

La final de la UEFA Champions League 2026 ya concentra la atención del planeta fútbol y también del entretenimiento global, porque The Killers encabezará el espectáculo previo al partido.

El evento se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, donde Paris Saint-Germain y Arsenal definirán al nuevo campeón de Europa. En Colombia, la expectativa crece no solo por el duelo deportivo, sino por el horario confirmado de la presentación musical, que se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la jornada.

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El partido entre el París Saint-Germain y el Arsenal cerrará la temporada 2025/26 del fútbol europeo en un escenario de alto impacto como el Puskás Aréna. Ambos clubes llegan con la ambición de marcar una era: el conjunto inglés busca recuperar la gloria continental, mientras el equipo francés aspira a sumar un título más a su palmarés en una final que promete intensidad táctica y emociones desde el primer minuto.

El balón rodará a las 11:00 de la mañana, hora de Colombia, en una cita que además servirá como antesala del ciclo previo a la Copa Mundial organizada en Norteamérica.

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Hora exacta para ver EN VIVO a The Killers en la FINAL de Champions desde Colombia

Antes del pitazo inicial, la organización programó el tradicional Kick Off Show by Pepsi, espacio que combinará música y espectáculo en vivo. Allí aparecerá The Killers como acto principal, en una presentación que la producción fijó entre las 10:25 y las 10:35 de la mañana en horario colombiano.

La banda estadounidense, liderada por Brandon Flowers, compartió protagonismo en la campaña promocional junto a David Beckham, lo que aumentó el interés mediático alrededor del evento y reforzó el carácter global de la final.

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Mientras el mundo observa si el Arsenal conquista su primer título moderno de Champions o si el Paris Saint-Germain consolida su dominio reciente en Europa, los espectadores también vivirán un show pensado para audiencias globales.

¿Dónde ver la final de la Champions League?

En Colombia, la transmisión oficial estará disponible a través de ESPN y la plataforma Disney+, que emitirán tanto el espectáculo previo como el partido completo. Además, diferentes medios digitales y emisoras deportivas complementarán la cobertura con minuto a minuto en tiempo real.