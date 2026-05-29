Cómo son los cruces sudamericana 2026: Confirmados los playoff con 2 equipos colombianos

Los playoffs de la Copa Sudamericana ya están definidos. Tras la eliminación del América de Cali del campeonato internacional, solo el Deportivo Independiente de Medellín y Santa Fe son los equipos colombianos que siguen luchando por el título.

Siete equipos ya aseguraron su clasificación directa a los octavos de final, mientras los demás buscan aproovechar en repechaje para conseguir un cupo a la siguiente fase. Atlético Mineiro, Sao Paulo, Recoleta, Botafogo, Montevideo City Torque, Olimpia, River Plate, y Macará son los que ya están asegurados.

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Mientras tanto Cienciano, O’Higgins, Santos, Caracas, Gremio, Vasco da Gama, Red Bull Bragantino, Independiente Medellín, Club Nacional, Bolívar, Santa Fe, Lanús, Universidad Central de Venezuela, Sporting Cristal y Tigre buscan un cupo. Acá le contamos cómo quedaron los cruces.

Cruces sudamericana 2026; así se jugarán los playoffs

Ya se dio a conocer el cronograma y los enfrentamientos para los playoffs de la Copa Supamericana. Según se informó, los encuentros de ida se van a llevar a cabo los días 21 y 23 de julio de 2026. Los partidos de vuelta serán el 28 y 30 del mismo mes, definiendo quienes continúan disputando el título internacional.

A continuación le contamos los duelos de la fase eliminatoria, previa a los octavos de la final. Los equipos colombianos, Santa Fe y DIM, enfrentarán a Caracas y Vasco de Gama respectivamente. Así se jugarán los playoffs.

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