Preocupación en la Selección Colombia por posible lesionado antes del mundial, filtraron video

La concentración de la Selección Colombia en Bogotá avanza con el grupo casi completo y con la mirada puesta en el debut frente a Uzbekistán el próximo 17 de junio. Mientras Néstor Lorenzo termina de reunir a los jugadores que todavía disputaban competencias internacionales con sus clubes, una inesperada situación relacionada con David Ospina comenzó a generar incertidumbre dentro del entorno de la Tricolor.

Todo ocurrió durante la llegada del equipo al hotel de concentración. Un video captado por aficionados y medios presentes mostró a James Rodríguez y Camilo Vargas descendiendo primero del bus y extendiendo la mano hacia uno de sus compañeros que venía detrás. Según personas presentes en el lugar, el futbolista que necesitó apoyo para bajar del vehículo era David Ospina.

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Las imágenes despertaron dudas inmediatas sobre el estado físico del experimentado arquero antioqueño, especialmente por el historial de molestias musculares que ha sufrido en los últimos meses. Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no emitió comunicados sobre una posible lesión y el guardameta continúa oficialmente dentro de la lista de convocados para la Copa del Mundo 2026.

Durante las recientes ruedas de prensa, Néstor Lorenzo reconoció pequeñas cargas físicas en algunos jugadores como James Rodríguez y Jhon Córdoba, aunque aclaró que ninguno presenta inconvenientes de gravedad. Sin embargo, el caso de Ospina tomó fuerza debido a los antecedentes que arrastra desde su regreso al fútbol colombiano con Atlético Nacional.

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¿Qué está pasando con David Ospina?

El arquero se perdió varios compromisos del semestre por problemas musculares y reapareció justo para disputar la fase definitiva de la Liga BetPlay. Su intención siempre fue llegar en condiciones al Mundial, torneo que podría marcar el cierre de una de las carreras más importantes en la historia reciente de la Selección Colombia.

De hecho, David lo dejó todo para estar en el Mundial 2026. De acuerdo con el reglamento de la FIFA, los jugadores convocados debían incorporarse a la concentración después del 25 de mayo, razón por la cual Ospina no disputará la final del campeonato colombiano con Atlético Nacional.

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Tras la semifinal ante Deportes Tolima, el guardameta sorprendió al reconocer públicamente que ese compromiso habría sido su despedida con la camiseta verdolaga. En el entorno del jugador también crecen las versiones que apuntan a un posible retiro profesional una vez finalice la participación de Colombia en la Copa del Mundo.

¿Quién puede reemplazar a David Ospina en el Mundial 2026?

Mientras tanto, la Federación mantiene disponibles alternativas en caso de una eventual baja. Kevin Mier, reciente campeón de la Liga MX con Cruz Azul, aparece como el principal candidato para reemplazarlo. También permanecen atentos Aldair Quintana y Andrés Mosquera Marmolejo, incluidos en la prelista de arqueros