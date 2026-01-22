¿Quién ha ganado más Superligas en Colombia? Así quedó el palmarés tras triunfo de Santa Fe

La Superliga dejó gran emoción para el fútbol en Colombia el pasado 21 de enero. Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla se jugaron todo en la cancha, y definieron al nuevo supercampeón de Colombia.

El equipo capitalino consiguió un nuevo trofeo para sus vitrinas, luego de imponerse por 3-0 en condición de local, ante un ‘tiburón’ que no tuvo respuesta.

Este importante triunfo también permitió que el palmarés de trofeos de la Superliga en Colombia aumentara, e incluso coronara a un nuevo líder en la lista de ganadores.

¿Cuál es el máximo ganador de las Superligas en Colombia?

Año tras año se disputan varios títulos en el fútbol colombiano. Equipos de talla y talento notable se disputan el honor en la cancha, para generar emoción para sus fanáticos.

Claramente el título de campeón de Liga BetPlay es uno de los más importantes, pero, además de un nuevo trofeo, este lujo también permite disputar una nueva competencia.

Los ganadores de cada semestre se enfrentan a inicios del año entrante, en lo que es la gran Superliga en Colombia. Esto no fue la excepción en 2026, en lo que fue una final imperdible entre Santa Fe y Junior de Barranquilla.

Ambos equipos chocaron fuerzas, y entregaron a Santa Fe el logro de ser el nuevo supercampeón del balompié en Colombia.

Independiente Santa Fe se llevó un nuevo trofeo, pero con ello también una gran cantidad de dinero como premio, y un logro histórico.

El león se convirtió en el máximo ganador en la historia de las Superligas en Colombia, luego de acumular 5 trofeos de esta competición conseguidos en: 2013, 2015, 2017, 2021 y 2026.

La lista completa de ganadores se presenta de la siguiente manera:

1- Independiente Santa Fe – 5 trofeos

2- Atlético Nacional – 3 trofeos

3- Junior de Barranquilla – 2 trofeos

4- Millonarios – 2 trofeos

5- Deportivo Cali – 1 trofeo

6- Deportes Tolima – 1 trofeo

Dentro del palmarés también cabe destacar el lugar de los subcampeones. El equipo con mayor cantidad de finales perdidas de este torneo es Atlético Nacional, igualado con Junior de Barranquilla con 3 subtitulos.

Por otro lado, Deportivo Cali y América poseen 2 subcampeonatos. Mientras que, Millonarios, Deportes Tolima, Independiente Medellín, Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga acumulan 1.