Don Tetto vs Greta Van Fleet: Vote AQUÍ por su favorita en las eliminatorias del Mundial del Rock de Radioacktiva

Vuelve el Mundial del Rock de Radioacktiva para volver a resaltar a grandes bandas del género. Luego del gran comienzo de la ronda eliminatoria el pasado 9 de marzo, de nuevo les tenemos enfrentamientos imperdibles entre 2 grandes de la música.

Durante el día de ayer tuvimos dos choques imperdibles. Por un lado Aerosmith se midió a Def Leppard, mientras que Green Day enfrentó a Muse. En estas eliminatorias los ganadores fueron los liderados por Billie Joe Armstrong y Joe Elliott.

Claramente el apoyo de los fanáticos por estas bandas se dejaron ver en las votaciones, y este 10 de marzo les tenemos 2 choques nuevos.

Don Tetto vs Greta Van Fleet y más en el Mundial del Rock

El Mundial del Rock de Radioacktiva se ha vivido por todo lo alto. Luego de una gran fase de grupos, varias bandas han avanzado de manera notable en esta banda.

Esto se ha dado gracias al apoyo de sus fanáticos, tanto para agrupaciones nacionales como internacionales. De hecho, en este 10 de marzo los amantes del rock tendrán una nueva oportunidad de demostrar esto.

Dicha posibilidad se da gracias al enfrentamiento entre dos grandes de la música tanto para Colombia, como para el mundo. Se trata de una eliminatoria imperdible entre Don Tetto y Greta Van Fleet.

Ambas bandas se medirán con el objetivo de conseguir su paso a la siguiente ronda de esta competencia. Sin embargo, esta no será la única eliminatoria del Mundial del Rock para el día de hoy.

En otro choque imperdible, los Twenty One Pilots se medirán a Los Prisioneros, quienes llegan para representar al rock chileno y sudamericano, frente a otra banda histórica, que ha demostrado influencia brillante en el género.

Indudablemente, esta fase del Mundial del Rock será una posibilidad imperdible para apoyar a sus bandas favoritas, y coronar a la líder del género en este año mundialista.