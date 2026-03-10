Qué países serían más seguros ante una Tercera Guerra Mundial, según expertos

Las tensiones geopolíticas que dominan la agenda internacional han despertado una pregunta que cada vez aparece con más frecuencia en búsquedas de internet: ¿qué países serían más seguros en caso de una hipotética Tercera Guerra Mundial?

Analistas y especialistas en geopolítica coinciden en que ningún territorio del planeta quedaría completamente fuera de peligro, pero existen naciones que, por sus características políticas, geográficas y económicas, podrían ofrecer mayores probabilidades de resistencia ante un escenario extremo.

Entre los factores que los expertos consideran clave aparecen la neutralidad diplomática, el aislamiento geográfico, la disponibilidad de recursos naturales y la estabilidad institucional. Estos elementos, combinados con una baja exposición militar, reducen las probabilidades de convertirse en un objetivo estratégico durante un conflicto global.

¿Qué países serían más seguros en caso de una Tercera Guerra Mundial?

Uno de los países que con mayor frecuencia aparece en los informes sobre seguridad global es Suiza. Este territorio europeo construyó durante décadas una reputación basada en su histórica neutralidad. Además, desarrolló una red de refugios antinucleares que forma parte de su sistema de defensa civil.

La compleja geografía alpina también ofrece ventajas estratégicas, ya que dificulta invasiones y facilita la protección de su población. El gobierno suizo ha impulsado programas de preparación ciudadana ante emergencias, lo que fortalece su capacidad de respuesta frente a crisis.

En el otro extremo del planeta, Nueva Zelanda aparece de forma recurrente en las listas de países potencialmente más seguros ante una guerra global. Su posición en el Pacífico Sur la mantiene alejada de los principales centros de poder y de los escenarios donde históricamente se concentran los conflictos militares. A esto se suman su baja densidad demográfica, estabilidad política y una importante disponibilidad de recursos naturales que favorecen la autosuficiencia en situaciones de emergencia.

¿Y América Latina?

En América Latina, algunos analistas señalan a Chile y Argentina como territorios con ventajas geográficas en un hipotético conflicto mundial. Ambos países se encuentran lejos de los principales polos de poder militar y poseen extensas áreas agrícolas capaces de sostener producción alimentaria a gran escala, un factor clave en cualquier crisis prolongada.

Aun así, los especialistas subrayan que la ubicación geográfica no garantiza la supervivencia. La preparación individual, la capacidad de adaptación y la resiliencia social jugarían un papel determinante en cualquier escenario de crisis global. En un mundo cada vez más interconectado, incluso los lugares aparentemente más seguros enfrentarían desafíos significativos.