¿Cuánto vale en la actualidad el celular Nokia 1100? Esto puede hacer si tiene uno en casa

Hace varios años, cientos de personas en todo el mundo usaban el celular del momento, que sin duda pocos podían obtener, pero era la gran novedad del momento. Se trata del Nokia 1100, un celular que para muchos fue el primero que llegaron a tener cuando los celulares aún eran una novedad.

Hace muchos años estos celulares se dejaron de vender en el mercado; sus funciones ya no eran tan buscadas en el mercado, hasta el punto de que los descontinuaron. Sin embargo, muchas personas tienen aún uno de estos en casa y, aunque ya no son tan funcionales, los guardan como si fueran todo un tesoro.

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¿Cuánto vale en la actualidad el celular Nokia 1100?

Algunos coleccionistas y amantes de la tecnología han mostrado gran interés por este celular, pero no porque lo quieran usar, sino por lo que este logró marcar en la historia de la tecnología. En caso de que usted tenga uno de estos dispositivos en casa, podrá venderlo entre 50 dólares, es decir, aproximadamente $400.000, por medio de mercados en línea.

Sin embargo, si quiere comprar este celular, debe tener en cuenta que en la actualidad no le serviría mucho para comunicarse. Es decir, que el dispositivo no sirve para realizar llamadas o enviar mensajes, ni mucho menos para conectarse a internet.

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Esto teniendo en cuenta que las nuevas redes locales no le permiten tener este tipo de conexión, teniendo en cuenta que cuando se hizo el celular, no lo hicieron diseñado para esto. Así que lo podría usar solo para jugar, usar la linterna, activar el despertador o simplemente tenerlo como uno de sus mayores tesoros tecnológicos, que fue uno de los más vendidos en la historia.

Aunque no es tan funcional, sin duda todo aquel con uno de estos celulares podría guardarlo, teniendo en cuenta que esto pasó a la historia. Pero también podría venderlo a un coleccionista y así obtener algo de dinero extra.