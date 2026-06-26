¿Juanfer Quintero le quitó la titular a James Rodríguez en la Copa Mundial de la FIFA 2026? Esto se sabe

El rendimiento de Juan Fernando Quintero en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha reabierto el debate sobre quién debe liderar el mediocampo de la Selección Colombia. Tras su destacada actuación al ingresar desde el banco y ser determinante en la victoria frente a República Democrática del Congo, surgieron dudas sobre si el volante antioqueño le ganó el puesto a James Rodríguez. Esto es lo que se sabe sobre la decisión de Néstor Lorenzo y el panorama de ambos futbolistas en la ‘Tricolor’.

La Selección Colombia ya clasificó a los dieciseisavos, pero se prepara para un duelo decisivo contra Portugal para definir su lugar del Grupo K. Por lo tanto, las miradas están puestas sobre los movimientos que podría hacer Néstor Lorenzo en la nómina titular.

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¿Juanfer Quinero le quitó la titular a James Rodríguez?

Durante los dos primeros partidos de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Juan Fernando Quintero ha demostrado ser una de las principales alternativas de Néstor Lorenzo para cambiar el rumbo de los encuentros desde el banco de suplentes.

Su ingreso frente a República Democrática del Congo desató la ovación de los aficionados, que corearon insistentemente su nombre hasta que el técnico atendió el pedido de la tribuna. El futbolista entró mientras el juego se encontraba empatado y gracias a una construcción de juego de Quintero, el marcador cambio uno a cero.

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La actuación del volante volvió a abrir el debate sobre si merece un lugar en el once titular por encima de James Rodríguez. Sin embargo hay una alta probabilidad de que el ’10’ se la Selección Colombia siga ocupando su titularidad, pero siendo Juanfer Quintero el cambio ideal en el momento justo.

A pesar de ello, se espera a la nómina que elija Néstor Lorenzo para el partido de este 27 de junio frnete a Portugal, uno de los más esperados de la fase de grupos.