Jujutsu Kaisen – Temporada 3: Fecha de publicación de los 12 nuevos episodios y dónde verlos

Jujutsu Kaisen se ha consolidado como uno de los animes más vistos y populares de los últimos años. Basada en el manga de Gege Akutami, la historia combina acción, maldiciones y combates sobrenaturales, siguiendo a Yuji Itadori y a un grupo de hechiceros que enfrentan amenazas cada vez más peligrosas.

Luego de una larga espera por parte de los seguidores, la nueva entrega finalmente llegó en 2026. Esta temporada marca un punto clave en la historia, ya que continúa directamente los eventos ocurridos tras el arco de Shibuya, uno de los más importantes y oscuros del anime.

Con un total de 12 episodios confirmados, la tercera temporada de la serie apuesta por mantener un ritmo semanal y desarrollar uno de los arcos más esperados del manga.

Fecha de estreno de los episodios de Jujutsu Kaisen 3

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen se estrenó oficialmente el 8 de enero de 2026, con un especial de dos episodios que dio inicio al arco conocido como The Culling Game (El Juego de Eliminación). A partir de esa fecha, los capítulos se publicarán de forma semanal.

La plataforma Crunchyroll es la encargada de la transmisión oficial, con estreno simultáneo con Japón en gran parte del mundo, incluyendo América Latina, Estados Unidos, Europa y otras regiones.

El calendario de estreno queda organizado de la siguiente manera:

Episodios 1 y 2: 8 de enero de 2026

Episodio 3: 15 de enero de 2026

Episodio 4: 22 de enero de 2026

Episodio 5: 29 de enero de 2026

Episodio 6: 5 de febrero de 2026

Episodio 7: 12 de febrero de 2026

Episodio 8: 19 de febrero de 2026

Episodio 9: 26 de febrero de 2026

Episodio 10: 5 de marzo de 2026

Episodio 11: 12 de marzo de 2026

Episodio 12 (final de temporada): 19 de marzo de 2026

Además, las temporadas anteriores y la película Jujutsu Kaisen 0 pueden encontrarse en otras plataformas como Netflix o Hulu.

¿De qué trata la tercera temporada?

Esta nueva etapa adapta el arco del Culling Game, uno de los más importantes del manga. La historia se sitúa después del incidente de Shibuya, cuando Tokio queda sumida en el caos y el mundo de los hechiceros cambia por completo. Yuji Itadori continúa enfrentando las consecuencias de los eventos pasados, mientras nuevos personajes entran en escena y antiguos conflictos se intensifican.