La Selección Colombia Sub-20 ya tiene la mirada puesta en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20, donde enfrentará a Corea del Norte este miércoles. El equipo dirigido por Carlos Paniagua afrontará el compromiso con varias ausencias importantes, aunque también recuperará a una defensora clave para este tramo decisivo del campeonato.

Selección Colombia Sub-20: las bajas para la semifinal

El cuerpo técnico deberá modificar su plan debido a tres ausencias. Juana Obregón y Sintia Cabezas quedaron fuera del encuentro por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Maithé López salió de la convocatoria debido a una lesión de consideración en la rodilla.

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Las bajas afectan especialmente las alternativas ofensivas de la Tricolor. Cabezas y López aportaban opciones por las bandas y capacidad para generar situaciones de peligro que terminaran con Valerin Loboa como principal referencia en el área.

A estas dificultades se suma el cansancio acumulado durante el torneo. Paniagua ha señalado el desgaste físico como uno de los factores que debe considerar antes de definir el equipo que enfrentará a las norcoreanas. Obregón, además, había participado en todos los compromisos de Colombia antes de recibir la sanción.

Lina Arboleda regresa a la nómina

En medio de las ausencias, Colombia contará nuevamente con Lina Arboleda. La defensora terminó expulsada frente a Portugal y recibió una suspensión de tres partidos, castigo que cumplió ante Corea del Norte en la fase de grupos, Polonia en octavos y Nigeria en cuartos.

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Con 18 futbolistas disponibles, Paniagua tendrá que terminar de definir el equipo titular. Algunas jugadoras tienen un lugar prácticamente asegurado, mientras otras buscan aprovechar la oportunidad para ingresar desde el comienzo.

Posible alineación de Colombia contra Corea del Norte

La formación que aparece como alternativa para la semifinal estaría integrada por Luisa Agudelo; María Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Martínez y Lina Arboleda; Isabel Weiner y María Baldovino; Isabella Díaz, Mariana Silva, Mariana Mosquera y Valerin Loboa.

Corea del Norte llega al cruce como favorita, aunque Colombia ya superó escenarios similares durante su camino hacia las semifinales, primero contra Polonia y después frente a Nigeria. El orden en defensa y la eficacia frente al arco rival aparecen como aspectos determinantes para las dirigidas por Paniagua.

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¿Cuándo juega Colombia vs. Corea del Norte?

La semifinal del Mundial Femenino Sub-20 entre Colombia y Corea del Norte se disputará este miércoles 23 de septiembre desde las 11:30 a. m., hora colombiana. Los aficionados podrán seguir la transmisión por Caracol TV, Canal RCN y DSports, a través de sus señales principales.

Antes de ese encuentro se conocerá al otro finalista. España e Italia jugarán desde las 8:00 a. m., también en horario colombiano.