¿Cuándo juega Colombia en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20? La ‘tricolor’ va a por la historia

La Selección Colombia se prepara para uno de los partidos más importantes de su historia reciente en el Mundial Femenino Sub-20 de este 2026. El equipo ‘tricolor’ ha presentado una cantidad notable de emociones en este torneo.

En su fase eliminatoria ha logrado dar la pelea, y de hecho, ha logrado eliminar de manera agónica a los combinados de Nigeria y Polonia.

Gracias a esto, el equipo ‘tricolor’ ha logrado convertirse en semifinalista de este torneo, con la ambición de poder quedarse con este gran trofeo del balompié.

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Sin embargo, antes de ello deberá superar las semifinales, y así llegar a la gran final, por lo que la emoción de este encuentro es total, y aquí les contamos cuando ocurrirá.

¿Cuándo juega Colombia en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20?

La Selección Colombia se ha convertido en una gran potencia a nivel internacional en el fútbol femenino de los últimos años. Este combinado ha conseguido varios resultados destacados en tiempos recientes.

Varias categorías de este seleccionado han brillado. Ahora en este 2026 el turno es para el equipo femenino Sub-20 de este equipo.

El equipo ‘tricolor’ ha afrontado de gran manera el Mundial de esta categoría, donde ya se ha medido a grandes seleccionados de fuerza internacional.

El último de ellos fue Polonia, equipo al que se midió en medio de los cuartos de final de este torneo. Las jovenes colombianas dieron gran batalla a este seleccionado europeo, y lograron quedarse con la victoria de forma agónica.

Frente a esto, su pase a las semifinales se consumó de manera exitosa y notable. La emoción por este partido es notable, y de hecho, falta cada vez menos para este encuentro en el que la ‘tricolor’ buscará la final.

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Para ello, Colombia deberá imponerse a Corea del Norte, una de las favoritas en el torneo, gracias a su poderío en cada línea de la cancha.

El equipo ‘cafetero’ ya se midió a las asiáticas, durante la fase de grupos con un resultado de 3-0 a favor de las norcoreanas.

En este caso, Colombia buscará un resultado diferente, y para ello se medirá a este equipo el próximo miércoles 23 de septiembre, con un puntapié inicial a las 11:30 a.m. para los amantes al fútbol internacional.