¿Colombia sigue viva en el Mundial Sub-20? Este es su próximo partido tras perder ante Argentina

Colombia se midió a Argentina el pasado 15 de octubre por el Mundial Sub-20. La fanaticada ‘tricolor’ estaba llena de emoción por la posibilidad de ver una victoria del combinado colombiano, que les permitiera jugar la final de este torneo.

Aunque la ‘tricolor’ presentó un despliegue de talento que hizo el partido igualado, la victoria fue para la ‘albiceleste’ que logró el triunfo por 1-0.

Esto generó gran tristeza para los seguidores del fútbol en Colombia, pero, lo que pocos saben es que el equipo colombiano sigue con vida en el Mundial Sub-20.

Colombia sigue viva en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia dejó un gran brillo en el Mundial Sub-20. La ‘tricolor’ protagonizó partidos imperdibles, como lo fue la victoria de este equipo sobre España o Sudáfrica.

Por esto, los ‘cafeteros’ generaron gran ilusión. El equipo colombiano confiaba en poder conseguir su pase a la final, pero todo se desvaneció luego de un tanto del argentino Mateo Silvetti.

La ‘tricolor’ quedó eliminada en su posibilidad de llegar a jugar la final del Mundial Sub-20. Aun así, el equipo colombiano todavía sigue con vida en este torneo.

La selección ‘cafetera’ deberá disputar el partido por el tercer puesto en este torneo, el cual jugará contra el combinado que perdió la segunda semifinal.

Este choque será ante Francia, quien cayó derrotado ante Marruecos en semifinales de este torneo, luego de una caída en tanda de penales.

El partido se llevará a cabo el próximo 18 de octubre, a las 2:00 p.m., solo 1 día antes de la final de este torneo juvenil de importancia mundial.

Si desea ver este choque, podrá hacerlo a través de las señales de Gol Caracol y Canal RCN.

¿Cuándo será la final del Mundial Sub-20?

Argentina logró ser el representante de Conmebol en la final del Mundial Sub–20. La ‘albiceleste’ se medirá a Marruecos, quien venció de manera sorpresiva a Francia.

El partido definitorio tendrá lugar el 19 de octubre a las 6:00 p.m. Este choque será con el objetivo de arrebatarle la corona a Uruguay, quien venció a Italia en el año 2023, con un marcador de 1-0.

Se espera que este choque se viva por todo lo alto desde el Estadio Nacional Julio Martínez Pradano de Chile.