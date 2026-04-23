¿Qué pasa si Millonarios pierde, gana o empata HOY contra Tolima? Se juegan su futuro

Millonarios vuelve a ser uno de los protagonistas en la Liga BetPlay 2026-1 y es que el cuadro albiazul ha pasado por varios momentos polémicos a lo corrido del año. Para muchos, el equipo trajo a los mejores refuerzos de esta temporada, así que había gran expectativa por lo que sería su juego, que no fue tan positivo, pues no ganaron los primeros partidos y cambiaron de técnico.

Después, llegó Fabián Bustos, quien le dio un nuevo aire al equipo, llevándolos a clasificar en la Sudamericana en un partido contra Atlético Nacional, quienes actualmente tienen el primer lugar en la tabla de posiciones. Ganaron varios encuentros, pero después, los resultados dejaron de darse, así que el peso de querer sumar era cada vez mayor y muy difícil de conseguir.

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¿Qué pasa si Millonarios pierde, gana o empata HOY contra Deportes Tolima?

HOY jueves 23 de abril del 2026 se va a desarrollar una de las últimas fechas del cuadro embajador, en donde sin duda tiene que sumar si quiere avanzar. Mientras que Tolima está en la cuarta posición y tiene asegurada la clasificación, Millonarios lo tiene un poco más complejo; se encuentra en el puesto 11 y necesita esos tres puntos.

En caso de que Millonarios pierda el partido de HOY, asegura por completo su eliminación de la Liga BetPlay 2026-1, pues no le alcanzaría para clasificar ni por puntos, ni por diferencia de gol con sus contrincantes. Si empata, quedaría en el octavo puesto, pero solo si Santa Fe, que juega este jueves, pierde contra Pasto de visitante, así que seguiría dependiendo de los otros equipos que siguen luchando por clasificar.

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Pero si el club embajador gana el partido de HOY contra Tolima, podría subir a la séptima u octava posición, dependiendo del resultado del partido de Santa Fe. Esto teniendo en cuenta que alcanza los 25 puntos con una diferencia de seis goles, eliminando al Internacional de Bogotá.

Ahora, este resultado solo sirve si el equipo gana en Valledupar contra Alianza, pues necesita sí o sí tener los seis puntos para poder clasificar con 28 y que los otros equipos que están en las mismas posiciones no sumen. Así que el panorama es un poco complejo para el club de la capital, pero sin duda, podría llegar a clasificar si gana los partidos restantes y se queda con el triunfo en casa.