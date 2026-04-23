Millonarios vs Deportes Tolima: hora y dónde ver EN VIVO el partido clave para el ‘embajador’

Millonarios vs Deportes Tolima será uno de los partidos más importantes de este cierre de la Liga BetPlay 2026-I. El ‘embajador’ llega a este partido con necesidad notable, y deberá buscar conseguir 3 puntos que le permitan soñar con los PlayOffs.

Aun así, enfrente Millonarios tendrá a un rival de peso y gran nivel en este semestre, como es el caso de Deportes Tolima. El ‘pijao’ está en el puesto 4 con un total de 30 puntos.

Si no quiere perderse este encuentro, aquí les contamos todos los detalles de un choque que ayudará a definir parte de los 8 clasificados a PlayOffs.

Así va la tabla de posiciones

Para nadie es un secreto que la Liga BetPlay ha estado lleno de emociones en su 2026-I. Varios equipos llegan con la ambición de convertirse en parte clave de la fase final de este torneo.

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Sin embargo, niveles inestables han comprometido la posición de algunos equipos. La tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

1- Atlético Nacional – 40 puntos

2- Deportivo Pasto – 34 puntos

3- Junior de Barranquilla – 31 puntos

4- Deportes Tolima – 30 puntos

5- América de Cali – 30 puntos

6- Once Caldas – 29 puntos

7- Internacional de Bogotá – 25 puntos

8- Independiente Santa Fe – 23 puntos

9- Deportivo Cali – 23 puntos

10- Independiente Medellín – 23 puntos

11- Atlético Bucaramanga – 22 puntos

12- Millonarios – 22 puntos

13- Rionegro Águilas – 22 puntos

14- Llaneros – 21 puntos

15- Fortaleza – 19 puntos

16- Cúcuta Deportivo – 15 puntos

17- Alianza – 15 puntos

18- Jaguares de Córdoba – 14 puntos

19- Boyacá Chicó – 14 puntos

20- Deportivo Pereira – 7 puntos

Este panorama deja a Millonarios con sus posibilidades sumamente compremetidas. Sin embargo, el equipo ‘albiazul’ confía en conseguir 2 victorias para cerrar que lo metan entre los 8 que clasifican a los PlayOffs que definirán al campeón de Colombia.

Hora y dónde ver en vivo Millonarios vs Deportes Tolima

Si no quiere perderse este choque parte del cierre de la Liga BetPlay 2026-I, les contamos que se llevará a cabo este 23 de abril, a partir de las 8:00 p.m.

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Su transmisión puede ser disfrutada a través de la señal de WinSports+, y con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva.