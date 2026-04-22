Estos son los 9 equipos que pelean la clasificación de Liga Colombiana: cinco ya están asegurados

La Liga Colombiana vive momentos claves de definición. Después de un largo todos contra todos, varios clubes confían en llegar a la etapa de playoffs, para así conseguir su candidatura para ser campeones de la Liga BetPlay 2026-I.

Varios equipos siguen en carrera, y confían plenamente en conseguir su cupo dentro de los 8. Sin embargo, las oportunidades empiezan a disminuir y ya hay 5 con el cupo asegurado.

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Para que tenga en claro las posibilidades de cada uno de los equipos, aquí les contamos quienes siguen en carrera, y quienes, por el contrario, ya deben empezar a pensar en el 2026-II.

Estos son los 5 equipos clasificados en la Liga Colombiana

La Liga Colombiana ha vivido una cantidad enorme de emociones en su 2026-I. Varios clubes han presentado partidos increíbles, y un nivel destacado.

Su gran contribución les ha permitido a algunos asegurar su puesto en la próxima ronda, para una corona que custodia Junior de Barranquilla, el último campeón de Colombia.

El panorama del campeonato actual muestra la siguiente tabla de clasificación.

1- Atlético Nacional – 40 puntos

2- Deportivo Pasto – 34 puntos

3- Junior de Barranquilla – 31 puntos

4- Deportes Tolima – 30 puntos

5- Once Caldas – 29 puntos

6- América de Cali – 27 puntos

7- Inter de Bogotá – 25 puntos

8- Independiente Santa Fe – 23 puntos

9- Deportivo Cali – 23 puntos

10- Atlético Bucaramanga – 22 puntos

11- Millonarios – 22 puntos

12- Rionegro Águilas – 22 puntos

13- Llaneros – 21 puntos

14- Independiente Medellín – 20 puntos

15- Fortaleza – 19 puntos

16- Cúcuta Deportivo – 15 puntos

17 Alianza – 15 puntos

18- Boyacá Chicó – 14 puntos

19- Jaguares de Córdoa – 14 puntos

20- Deportivo Pereira – 7 puntos

Este corte indica que, hasta el momento, los 5 equipos que han asegurado su clasificación de manera anticipada son: Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Once Caldas.

Por otro lado, los demás que quedan en competencia por el resto de puestos son: América de Cali, Inter de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios, Águilas Doradas, Llaneros e Independiente Medellín.

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La agenda de próximos partidos

La serie de encuentros que empezarán a definir los próximos clasificados dará inicio desde este 22 de abril, y la agenda marchará de la siguiente manera hasta el próximo fin de semana:

22 de abril:

Independiente Medellín vs Boyacá Chicó – 6:20 p.m.

Fortaleza vs América de Cali – 8:30 p.m.

23 de abril:

Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe – 6:00 p.m.

Millonarios vs Deportes Tolima – 8:00 p.m.

24 de abril:

Cúcuta Deportivo vs Junior de Barranquilla – 4:00 p.m.

25 de abril:

Atlético Bucaramanga vs Jaguares de Córdoba – 2:00 p.m.

Deportivo Pereira vs Atlético Nacional – 4:00 p.m.

Deportivo Cali vs América de Cali – 6:10 p.m.

Independiente Medellín vs Fortaleza – 8:30 p.m.

26 de abril: