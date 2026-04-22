Estos son los 9 equipos que pelean la clasificación de Liga Colombiana: cinco ya están asegurados
La Liga Colombiana se prepara para una recta final al rojo vivo para cada uno de los equipos que buscan clasificar a PlayOffs.
La Liga Colombiana se prepara para una recta final al rojo vivo para cada uno de los equipos que buscan clasificar a PlayOffs.
La Liga Colombiana vive momentos claves de definición. Después de un largo todos contra todos, varios clubes confían en llegar a la etapa de playoffs, para así conseguir su candidatura para ser campeones de la Liga BetPlay 2026-I.
Varios equipos siguen en carrera, y confían plenamente en conseguir su cupo dentro de los 8. Sin embargo, las oportunidades empiezan a disminuir y ya hay 5 con el cupo asegurado.
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Para que tenga en claro las posibilidades de cada uno de los equipos, aquí les contamos quienes siguen en carrera, y quienes, por el contrario, ya deben empezar a pensar en el 2026-II.
La Liga Colombiana ha vivido una cantidad enorme de emociones en su 2026-I. Varios clubes han presentado partidos increíbles, y un nivel destacado.
Su gran contribución les ha permitido a algunos asegurar su puesto en la próxima ronda, para una corona que custodia Junior de Barranquilla, el último campeón de Colombia.
El panorama del campeonato actual muestra la siguiente tabla de clasificación.
1- Atlético Nacional – 40 puntos
2- Deportivo Pasto – 34 puntos
3- Junior de Barranquilla – 31 puntos
4- Deportes Tolima – 30 puntos
5- Once Caldas – 29 puntos
6- América de Cali – 27 puntos
7- Inter de Bogotá – 25 puntos
8- Independiente Santa Fe – 23 puntos
9- Deportivo Cali – 23 puntos
10- Atlético Bucaramanga – 22 puntos
11- Millonarios – 22 puntos
12- Rionegro Águilas – 22 puntos
13- Llaneros – 21 puntos
14- Independiente Medellín – 20 puntos
15- Fortaleza – 19 puntos
16- Cúcuta Deportivo – 15 puntos
17 Alianza – 15 puntos
18- Boyacá Chicó – 14 puntos
19- Jaguares de Córdoa – 14 puntos
20- Deportivo Pereira – 7 puntos
Este corte indica que, hasta el momento, los 5 equipos que han asegurado su clasificación de manera anticipada son: Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Once Caldas.
Por otro lado, los demás que quedan en competencia por el resto de puestos son: América de Cali, Inter de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios, Águilas Doradas, Llaneros e Independiente Medellín.
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La serie de encuentros que empezarán a definir los próximos clasificados dará inicio desde este 22 de abril, y la agenda marchará de la siguiente manera hasta el próximo fin de semana:
22 de abril:
23 de abril:
24 de abril:
25 de abril:
26 de abril: