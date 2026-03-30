¿Qué pasa si Millonarios pierde, gana o empata HOY contra Fortaleza? Sería un partido decisivo

Millonarios vuelve a las canchas y en esta oportunidad quiere dejarlo todo para poder avanzar en la tabla de posiciones y conseguir la tan anhelada clasificación en los ocho. Hoy lunes 30 de marzo, el embajador se enfrenta con Fortaleza, en un partido que será muy especial para los azules, en especial por el homenaje que le quieren hacer a Santiago Castrillón, jugador del club que falleció el pasado domingo 22 de marzo.

Además, el equipo es consciente de que necesita los tres puntos en casa, teniendo en cuenta que restan solo cinco partidos para que pueda clasificarse a la siguiente ronda. Este camino ha sido un poco complejo, teniendo en cuenta que en los primeros encuentros deportivos que jugó el equipo, no tuvo los resultados esperados y bajó en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-1.

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¿Qué pasa si Millonarios pierde, gana o empata HOY contra Fortaleza?

Desde las 8:20 p.m. Millonarios va a jugar contra Fortaleza en el Estadio El Campín de Bogotá; en esta oportunidad son locales, así que no quieren defraudar a sus hinchas y quedarse con los tres puntos en casa. Por eso, ya dio a conocer a sus convocados, en donde el gran ausente sigue siendo Falcao García, quien se estaría preparando para estar en el torneo de la Sudamericana.

Pese a eso, este partido es de suma importancia para los embajadores, quienes, después de golear en Manizales al Once Caldas, lograron posicionarse en la octava posición. Pero necesita seguir sumando para poder quedarse allí y no salir de los ocho, teniendo en cuenta que los equipos que están tan solo unos puestos abajo, en caso de seguir ganando, podrían quitarle el puesto a los albiazules.

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En caso de perder los tres puntos hoy contra Fortaleza, Millonarios se quedaría con 20 puntos y lo siguen muy de cerca Bucaramanga, el Deportivo Cali y Águilas Doradas con 19 puntos. Esto quiere decir que, en caso de que alguno de ellos gane el próximo encuentro deportivo, podrían quedarse con la octava posición y, si todos suman, el embajador seguiría bajando.

Si gana, Millonarios se quedaría en la sexta posición con 14 partidos jugados y 23 puntos, asegurando la clasificación por lo menos por una fecha más. Pero si empata, llegaría a 21 puntos y quedaría en la séptima posición, muy cerca de Internacional de Bogotá con los mismos puntos.