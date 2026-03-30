Este fue el peor jugador de la Selección Colombia ante Francia, según expertos: hubo duras críticas

La Selección Colombia protagonizó un partido de gran atención durante el pasado 29 de marzo. El combinado ‘tricolor’ se midió a Francia, con el objetivo de prepararse para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

Este cotejo generó mucha emoción en la antesala, pero, finalmente tuvo un duro desenlace para el combinado colombiano. Los dirigidos por Néstor Lorenzo cayeron derrotados por 3-1, en un partido que dejó mucho que desear.

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La ‘tricolor’ no consiguió ninguna victoria en esta fecha FIFA, lo que desencadenó varias críticas hacia los jugadores del equipo nacional. Varios futbolistas fueron señalados, y aquí les contamos cual fue el peor del partido, según expertos.

¿Cuál fue el peor jugador de la Selección Colombia vs Francia?

Colombia tuvo una fecha FIFA compleja de cara a la Copa del Mundo de 2026. El equipo ‘tricolor’ jugó dos partidos frente a rivales europeos, como fue el caso de Croacia y Francia.

Ambos equipos presentaron dificultades para la ‘tricolor’, y de hecho, cayó derrotada en los dos partidos. El más preocupante fue el del pasado 29 de marzo, donde Francia superó de forma notable a los colombianos.

Varios jugadores sobre la cancha se vieron faltos de ritmo, y con errores sumamente importantes para el resultado. SofaScore, una plataforma que da puntuaciones en cada partido a los jugadores, reveló el bajo nivel de varios jugadores, pero hubo uno señalado por de más.

Este fue el caso de Johan Mojica, el lateral izquierdo fue el jugador con peor puntuación de Colombia, con un total de 5.9, con una actuación que duró 63 minutos, tras su salida por Deiver Machado.

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En este tiempo, Mojica fue desbordado varias veces, y de hecho, 2 de los goles de Francia surgen en este costado de la cancha, lo que dejó ver falencias defensivas. Del mismo modo, el lateral colombiano no estuvo acertado en ataque, lo que culminó una actuación mejorable.

El resto de puntuaciones de Colombia se presentaron de la siguiente manera: