Millonarios vs Fortaleza: hora y dónde ver EN VIVO al ‘embajador’ en la fecha 14 de la Liga BetPlay
Millonarios vs Fortaleza será un partido clave para ambos equipos en sus aspiraciones por la Liga BetPlay 2026-I.
Millonarios vs Fortaleza será un partido clave para ambos equipos en sus aspiraciones por la Liga BetPlay 2026-I.
Millonarios vs Fortaleza será uno de los partidos que eclipsen la escena del fútbol en Colombia este 30 de marzo. El ‘embajador’ llega a la fecha 14 de la Liga BetPlay, con la ambición de mantenerse en los primeros 8 de la tabla.
Luego de 13 partidos disputados, Millonarios está cerca de completar su pase en puestos de cuadrangulares, pero deberá mantener su buena forma en los próximos choques que cierran el todos contra todos.
Para este objetivo, deberá superar un importante escollo este 30 de marzo, cuando se mida a Fortaleza, en un choque que, sin dudas, emocionará a toda la capital.
Más noticias: Comprar boletas del Mundial 2026: FIFA abrirá ventana de ÚLTIMA HORA, ¿Cuándo y cómo funciona?
Si no quiere perderse este cotejo, aquí les contamos todos los detalles de lo que será este encuentro en el FPC.
Sin lugar a dudas, Millonarios y Fortaleza han sido dos de los equipos más importantes dentro del FPC en este primer semestre de 2026. Ambos clubes han cosechado resultados claves, aunque ahora viven realidades distintas.
Por un lado, Millonarios logró meterse entre los primeros 8 luego de una buena seguidilla de resultados, aunque lo ha logrado con una diferencia de apenas 1 punto.
Más noticias: Colombia perdió contra Francia y estos son los mejores memes que dejó el partido
Mientras que, Fortaleza está fuera de este ranking, aunque se mantiene a pocos puntos de distancia, por lo que confía en conseguir una victoria que lo impulse a estos puestos de lujo.
El panorama luce de la siguiente manera:
1- Atlético Nacional – 30 puntos
2- Deportivo Pasto – 27 puntos
3- Junior de Barranquilla – 25 puntos
4- Deportes Tolima – 23 puntos
5- Once Caldas – 23 puntos
6- América de Cali – 21 puntos
7- Inter de Bogotá – 21 puntos
8- Millonarios – 20 puntos
9- Atlético Bucaramanga – 19 puntos
10- Deportivo Cali – 19 puntos
11- Águilas Doradas – 19 puntos
12- Independiente Santa Fe – 18 puntos
13- Llaneros – 16 puntos
14- Fortaleza – 14 puntos
15- Independiente Medellín – 13 puntos
16- Cúcuta Deportivo – 11 puntos
17- Alianza – 11 puntos
18- Jaguares de Córdoba – 11 puntos
19- Boyacá Chicó – 8 puntos
20- Deportivo Pereira – 6 puntos
Si desea disfrutar del partido entre Millonarios y Fortaleza, aquí les contamos que el inicio está pautado para este 30 de marzo a las 8:20 p.m.
La transmisión oficial puede ser seguida a través de las señales de WinSports y en el Rock N’ Gol de AS y Radioacktiva con más pasión y menos técnica.