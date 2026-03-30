Millonarios vs Fortaleza: hora y dónde ver EN VIVO al ‘embajador’ en la fecha 14 de la Liga BetPlay

Millonarios vs Fortaleza será uno de los partidos que eclipsen la escena del fútbol en Colombia este 30 de marzo. El ‘embajador’ llega a la fecha 14 de la Liga BetPlay, con la ambición de mantenerse en los primeros 8 de la tabla.

Luego de 13 partidos disputados, Millonarios está cerca de completar su pase en puestos de cuadrangulares, pero deberá mantener su buena forma en los próximos choques que cierran el todos contra todos.

Para este objetivo, deberá superar un importante escollo este 30 de marzo, cuando se mida a Fortaleza, en un choque que, sin dudas, emocionará a toda la capital.

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Si no quiere perderse este cotejo, aquí les contamos todos los detalles de lo que será este encuentro en el FPC.

Así llegan ambos equipos

Sin lugar a dudas, Millonarios y Fortaleza han sido dos de los equipos más importantes dentro del FPC en este primer semestre de 2026. Ambos clubes han cosechado resultados claves, aunque ahora viven realidades distintas.

Por un lado, Millonarios logró meterse entre los primeros 8 luego de una buena seguidilla de resultados, aunque lo ha logrado con una diferencia de apenas 1 punto.

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Mientras que, Fortaleza está fuera de este ranking, aunque se mantiene a pocos puntos de distancia, por lo que confía en conseguir una victoria que lo impulse a estos puestos de lujo.

El panorama luce de la siguiente manera:

1- Atlético Nacional – 30 puntos

2- Deportivo Pasto – 27 puntos

3- Junior de Barranquilla – 25 puntos

4- Deportes Tolima – 23 puntos

5- Once Caldas – 23 puntos

6- América de Cali – 21 puntos

7- Inter de Bogotá – 21 puntos

8- Millonarios – 20 puntos

9- Atlético Bucaramanga – 19 puntos

10- Deportivo Cali – 19 puntos

11- Águilas Doradas – 19 puntos

12- Independiente Santa Fe – 18 puntos

13- Llaneros – 16 puntos

14- Fortaleza – 14 puntos

15- Independiente Medellín – 13 puntos

16- Cúcuta Deportivo – 11 puntos

17- Alianza – 11 puntos

18- Jaguares de Córdoba – 11 puntos

19- Boyacá Chicó – 8 puntos

20- Deportivo Pereira – 6 puntos

Hora y dónde ver Millonarios vs Fortaleza EN VIVO

Si desea disfrutar del partido entre Millonarios y Fortaleza, aquí les contamos que el inicio está pautado para este 30 de marzo a las 8:20 p.m.

La transmisión oficial puede ser seguida a través de las señales de WinSports y en el Rock N’ Gol de AS y Radioacktiva con más pasión y menos técnica.