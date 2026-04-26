Inter se juega todo ante Boyacá Chicó: puede dejar a Millonarios fuera

La última fecha de la Liga BetPlay está al rojo vivo. La Equidad (Inter) enfrenta a Boyacá Chicó con una misión clara: ganar para clasificar y de paso dejar sin opciones al Millonarios FC, que estará pendiente de este resultado.

Si La Equidad suma los tres puntos frente a Boyacá Chicó, alcanza el puntaje necesario para meterse en el grupo de los ocho, dejando automáticamente eliminado a Millonarios FC sin importar lo que haga en su propio partido.

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Es decir, el destino azul también se juega en otra cancha.

La ventaja: depender de sí mismo

A diferencia de otros equipos, La Equidad tiene un escenario claro:

Gana y clasifica

No depende de nadie más

Eso le da una ventaja clave en una jornada donde varios clubes están haciendo cuentas.

Millonarios, con un ojo en el otro partido

Mientras tanto, Millonarios FC no solo está obligado a ganar su encuentro, sino que también necesita que La Equidad no sume de a tres.

Esto convierte la jornada en una especie de carrera paralela, donde cada gol puede cambiar todo.

Boyacá Chicó, juez del final

Aunque no está en la pelea directa, Boyacá Chicó puede ser determinante.

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Un empate o victoria del equipo boyacense mantendría con vida a Millonarios, mientras que una derrota lo dejaría dependiendo de otros resultados.

Una definición de infarto

La tabla está tan apretada que los últimos cupos se decidirán en cuestión de minutos.

Los radios, los celulares y las notificaciones serán protagonistas en una jornada donde nada está escrito hasta el final.