Hora y dónde ver en VIVO HOY GRATIS la última fecha de la Liga BetPlay; Millonarios, Santa Fe y más

Llegó uno de los momentos más esperados del torneo, la clasificación de los ocho equipos que avanzan a la siguiente ronda en la Liga BetPlay 2026-1; por eso, todos aquellos que tienen posibilidad de clasificar tendrán que demostrar que tienen todo para avanzar. Por eso, como ya es costumbre, la Dimayor anunció que los partidos definitivos se van a jugar a la misma hora, es decir, a las 3:30 p. m. de este domingo tres de mayo, entre ellos el de Millonarios y Santa Fe.

Así que le traemos la programación completa y dónde podrá ver los partidos definitivos de la fecha 19 de la Liga BetPlay. Pues en esta oportunidad, no serán todos por WinSports Premium, tal y como es todos los fines de semana, sino que algunos estarán disponibles totalmente GRATIS.

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Hora y dónde ver en VIVO HOY Millonarios vs. Alianza, Santa Fe vs. Inter y otros partidos de la Liga BetPlay

Según dio a conocer la Dimayor, los usuarios van a tener la oportunidad de ver todos los partidos en VIVO en simultáneo por diferentes canales. Unos de ellos van por canales premium, mientras que otros van por televisión abierta completamente GRATIS, pero es importante conocer el canal, según su operador de televisión.

Debe tener en cuenta que en esta oportunidad, la idea es que todos los partidos den inicio a las 3:30 p.m., es decir, que el pitazo inicial será a la misma hora en todas las ciudades. Son en total cinco partidos; seis equipos aún tienen oportunidad y solo hay dos cupos.

Alianza vs. Millonarios

El partido entre Alianza y Millonarios se va a jugar HOY domingo desde las 3:30 p.m. en el Estadio Armando Maestre. Este será el único partido que va a tener transmisión exclusiva por el canal de WinSports Premium, es decir, que solo aquellos con suscripción activa podrán verlo en VIVO.

Santa Fe vs. Internacional de Bogotá

Tendrá transmisión por diferentes canales en todos los operadores móviles; el partido se juega HOY a las 3:30 p.m. en el Estadio El Campín de Bogotá. En DirecTV va por el canal 632 y 1632, en Claro por el 1001, en Tigo por el 449 y en YouTube por el canal oficial de WinSports.

Tolima vs. Cali

Este es otro de los juegos decisivos del día de hoy; se va a jugar a las 3:30 p.m. en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Tendrá transmisión en VIVO por el canal de YouTube de WinSports; por DirecTV va por el canal 635 y 1635, en Claro el 1007 y en Tigo el 238.

Independiente Medellín vs. Águilas Doradas

Un partido en donde se va a conocer al clasificado de la fecha, se va a jugar en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín desde las 3:30 p.m. con transmisión en VIVO GRATIS por el canal de YouTube de WinSports, en DirecTV en el 1152, en Claro por el 152 y 1152, en Tigo por el canal 2.

Fortaleza vs. Bucaramanga

El último encuentro de los más importantes de hoy se va a jugar en el Estadio de Techo de Bogotá desde las 3:30 p.m., con transmisión en VIVO GRATIS por el canal de YouTube de WinSports, en DirecTV por el plan de DirecTVGO, en Claro en el 153 y en Tigo por el 499.

#LigaBetPlay Programación de la fecha 19 de la Liga BetPlay con horarios y canales en diferentes cable operadores que emitirán cada encuentro. pic.twitter.com/aafz8ZpWLg — Gustavo Torres (@TorresTavo) May 2, 2026

Además, podrá conectarse con la transmisión en VIVO del Rock n’ Gol de Radioacktiva desde las 3:00 p.m. en Radioacktiva o en nuestras redes sociales, en donde van a dar a conocer todos los detalles de lo que va pasando en cada uno de los encuentros deportivos.