¿Qué pasa si Millonarios gana, pierde o empata HOY contra Atlético Nacional?  Van por todo

Millonarios es uno de los equipos más grandes actualmente en el fútbol profesional colombiano, así que este martes 17 de marzo, tiene que dejarlo todo contra otro de los más importantes del país, Atlético Nacional. Los dos tienen una gran sed de victoria; por un lado, el cuadro de la capital necesita sumar esos tres puntos, mientras que los verdolagas quieren ganar después de perder en casa en el partido de clasificación de Sudamericana.

Por eso, los dos equipos ya están listos en Bogotá para jugar esta noche en el Estadio El Campín de Bogotá. Allí, los dos ya dieron a conocer cuál sería su convocatoria, con la que quieren quedarse con los tres puntos y así ganar uno de los clásicos más importantes del FPC.

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¿Qué pasa si Millonarios gana, pierde o empata ante Nacional HOY?

Hay gran expectativa por todo lo que será el resultado de este partido, esto teniendo en cuenta todo lo que puede pasar con los equipos en caso de una victoria o un empate. En este caso, el equipo más afectado sería Millonarios, quien necesita quedarse con la victoria en este partido si quiere seguir pensando en ir a la siguiente etapa de la Liga BetPlay 2026-1.

El cuadro embajador no la viene pasando nada bien y, pese a que en los últimos encuentros mejoró mucho su juego, en el partido en Tunja, contra el Boyacá Chicó, perdió 2-1, quedando sin los tres puntos que eran fundamentales para avanzar. Por eso, el equipo está en el puesto 11 con tan solo 14 puntos, mientras que Nacional está en el primer lugar con 24.

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Millonarios necesita sumar si quiere seguir pensando en llegar a los ocho; de lo contrario, hoy se podría hablar de una eliminación temprana por parte del equipo embajador. En caso de empate, cada uno va a sumar un punto y esto también le sirve al cuadro de la capital, dejando la presión de ganar todos los partidos que vienen en las próximas semanas.

Millonarios vs. Nacional se va a jugar HOY martes 17 de marzo del 2026 a las 8:30 p.m. en el Estadio El Campín de Bogotá y va a tener transmisión en VIVO por el canal WinSports+.