Thomas Müller lanzó dardo a James Rodríguez tras su llegada a la MLS: “me sorprendió mucho”

James Rodríguez ha sido uno de los protagonistas en el mundo del fútbol durante este fin de semana. El mediocampista colombiano logró debutar en el Minnesota United de la MLS, luego de varios días de espera.

El astro fue parte de un nuevo partido de este club, donde el equipo de Minnesota se midió al Vancouver Whitecaps, y acabó derrotado por un marcador de 6-0.

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Este partido dejó gran cantidad de novedades, aunque, en la previa también tuvo algunas particularidades, como lo fue un dardo por parte de Thomas Müller hacia el colombiano.

El dardo de Thomas Müller a James Rodríguez

James Rodríguez ha protagonizado un inicio de año movido en el mundo del fútbol. El colombiano ‘tricolor’ estuvo en búsqueda de equipo para ponerse a tono para el Mundial de Fútbol de 2026.

El mediocampista tuvo rumores con varios clubes del mundo, aunque, finalmente acabó por ser traspasado al Minnesota United de la MLS.

Rodríguez llegó al futbol de Estados Unidos, pero, también sorprendió a muchos por firmar por el equipo de una de las ciudades más frías de este país.

Minnesota tiene una temperatura promedio de 0,8 grados centigrados. Cabe recordar que Rodríguez protagonizó varias ‘bromas’ tras su salida del Bayern Munich años atrás, en las que aseguró que una de sus dificultades fue el frío de la ciudad alemana.

De hecho, Thomas Müller, excompañero de James en este club se refirió a esto. El alemán protagonizó un video donde le preguntaron por el fichaje del colombiano.

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Allí el alemán lanzó un pequeño dardo donde confesó que le sorprendió este fichaje. “Me sorprendió un poco que eligió Minnesota, porque en Munich estaba contando cosas sobre el frío, y que se estaba congelando en invierno. Así que no estoy seguro, quizás está probando un nuevo estilo de vida, no sé, tengo curiosidad de preguntarle. James pensé que te gustaba más el calor” dijo Thomas en tono de burla.

Thomas Müller says he was a little surprised James Rodríguez chose Minnesota, recalling during their time at Bayern Munich he used to tell stories about how cold the winters are.



Müller even asks James about it at the end of the video. 😂



🎥 @WhitecapsFC #MNUFC #VWFC #MLS pic.twitter.com/ZYXc9VdMst — MNUFC NEWS (@mnufcnews) March 14, 2026

El intercambio en el partido

A pesar de estas declaraciones, Müller y Rodríguez tuvieron un emotivo momento después del partido donde se intercambiaron las camisetas.

El alemán también le dio un grato reconocimiento a Rodríguez, donde le dijo al colombiano que “todavía tiene el buen pie”. Sin dudas, esta fue un gran encuentro entre dos leyendas.