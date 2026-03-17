Millonarios vs Atlético Nacional: hora y dónde ver EN VIVO el ‘clásico’ del fútbol colombiano

Millonarios vs Atlético Nacional escribirán una nuev apágina en la historia de los clásicos del FPC este 17 de marzo. El ‘embajador’ se medirá a los ‘verdolagas’ con la ambición de conseguir 3 puntos claves en la clasificación.

Sin embargo, Atlético Nacional llega con el objetivo de sacarse la ‘espinita’ espués de la eliminación recibida por Copa Sudamericana hace apenas días.

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Para que no se pierda ni un detalle de lo que será este encuentro, aquí les tenemos los detalles de como llegan ambos equipos, y también la hora y dónde verlo EN VIVO.

La actualidad del ‘embajador’ y el ‘verdolaga’

Sin lugar a dudas, Millonarios y Atlético Nacional han sido dos de los equipos protagonistas en la escena del fútbol colombiano durante este 2026-I. Por un lado, el ‘verdolaga’ ha pisado fuerte en el torneo local, donde ha conseguido puntos claves.

En contraste, el ‘embajador’ ha contado con algunos traspies en el campeonato colombiano, pero ha conseguido imponerse a nivel internacional.

En el último choque de ambos equipos, Millonarios demostró su poderío, al eliminar a Atlético Nacional por un marcador de 1-3, en la Copa Sudamericana. Aun así, pocos días después ambos equipos vuelven a medirse en lo que será un partido imperdible por el FPC.

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Millonarios deberá buscar los 3 puntos para mejorar en la tabla luego de caer frente al Boyacá Chicó. Mientras que Atlético Nacional pretende alargar su racha de triunfos que ya ha encadenado frente a Águilas Doradas, Junior de Barranquilla y Llaneros.

Frente a este panorama, el FPC marcha de la siguiente manera:

1- Atlético Nacional – 24 puntos

2- Once Caldas – 22 puntos

3- Deportivo Pasto – 21 puntos

4- Inter de Bogotá – 20 puntos

5- Junior de Barranquilla – 19 puntos

6- Atlético Bucaramanga – 18 puntos

7- América de Cali – 17 puntos

8- Deportes Tolima – 16 puntos

9- Deportivo Cali – 15 puntos

10- Águilas Doradas -15 puntos

11- Millonarios – 14 puntos

12- Llaneros – 14 puntos

13- Fortaleza – 14 puntos

14- Independiente Santa Fe – 11 puntos

15- Independiente Medellín – 10 puntos

16- Jaguares de Córdoba – 10 puntos

17- Boyacá Chicó – 7 puntos

18- Cúcuta Deportivo – 6 puntos

19- Alianza – 5 puntos

20- Deportivo Pereira – 4 puntos

Hora y dónde ver EN VIVO Millonarios vs Atlético Nacional

Si desea seguir este encuentro, les contamos que el puntapié inicial será este mismo 17 de marzo, a partir de las 8:30 p.m.

La transmisión oficial podrá seguirla a través de las señales de WinSports, y también con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.