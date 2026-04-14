¿Qué pasa si el Barcelona gana, pierde o empata contra el Atlético de Madrid? Hora y dónde ver EN VIVO

El Barcelona se medirá en un partido clave hoy al Atlético de Madrid en la Champions League. Ambos equipos españoles buscarán su gran pase a las semifinales de este torneo, que volverá a coronar al campeón del fútbol europeo.

Los ‘culés’ llegan a este choque de vuelta en importante desventaja, luego de su gran caída en el partido de ida por un marcador de 0-2, en contra de los ‘colchoneros’.

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Aun así, los liderados por Lamine Yamal confían en poder conseguir una gran remontada en condición de visitante. Por ello, aquí les contamos cuantos goles necesita exactamente el equipo español para conseguir su pase a semis de Champions League.

¿Qué necesita el Barcelona para remontar en Champions League?

Sin lugar a dudas, el Barcelona ha sido uno de los grandes favoritos a llevarse esta edición de la Champions League. El club ‘culé’ ha fallado en sus intentos recientes de conseguir esta corona, pero ha confiado en lograrlo con una plantilla llena de talento.

A pesar de esto, en este momento se encuentra entre la espada y la pared. El equipo catalán parte con una gran desventaja para un partido que podría sellar su eliminación este 14 de abril.

En un choque igualado, el Barcelona cayó derrotado por 0-2 en su casa, luego de sufrir además la expulsión de un jugador clave como lo es Pau Cubarsí.

Aunque el panorama es ciertamente desalentador, los hinchas y los jugadores confían plenamente en conseguir su gran remontada que los impulse a las semifinales.

Para lograr esto, el Barcelona necesita ganar, y además hacerlo por una diferencia de 3 goles, ya que si solo vence por 2 goles forzará el alargue y una posible posterior tanda de penales.

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Por otro lado, si pierde, sea cual sea la diferencia, quedará eliminado, caso similar a si el partido queda empatado en los 90 minutos.

Hora y dónde ver EN VIVO

Si desea seguir al detalle este partido, les contamos que puede hacerlo a través de las señales de ESPN y Disney+ si tiene una suscripción a esta señal de ‘streaming’.

El puntapié inicial de este partido está pautado para llevarse a cabo a partir de las 2:00 p.m. de Colombia.