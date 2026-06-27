¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata contra Portugal? Estos son los escenarios

Colombia se medirá a Portugal en un partido clave HOY 27 de junio, para cerrar su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de haber conseguido triunfos brillantes frente a Uzbekistán y República Democrática del Congo, el equipo ‘cafetero’ deberá completar sus 3 encuentros.

Aunque pueda parecer tarea sencilla, enfrente tendrá a una potencia europea que, además, llega con la ambición de dar el golpe y robar el primer puesto sobre el final, como es el caso de Portugal.

La selección ‘lusa’ confía en poder conseguir su liderato en el grupo, por lo que este será un auténtico choque de titanes.

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En caso de que desee conocer todos los escenarios que deberá afrontar Colombia una vez acabe este encuentro, aquí les contamos todo el panorama.

¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata contra Portugal?

La fase de grupos ha estado llena de emociones para la Selección Colombia. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ha brillado de gran forma y así lo demuestra la tabla de clasificación.

La ‘tricolor’ se posiciona como líder antes de su gran choque frente a Portugal. Por lo que llega con una fotografía favorable de su grupo.

Dicha clasificación marcha de la siguiente manera:

1- Colombia – 6 puntos

2- Portugal – 4 puntos

3- República Democrática del Congo – 1 punto

4- Uzbekistán – 0 puntos

Frente a esto, Colombia se mide frente a frente con Portugal, en un partido que definirá su posible liderato de la zona K de la Copa Mundial de la FIFA.

Gracias a las 2 victorias cosechadas y al empate entre Portugal y República Democrática del Congo, Colombia parte con ventaja en este enfrentamiento.

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A causa de esto, solo el empate le bastaría a Colombia para llevarse el liderazgo de su grupo. Por supuesto, similar es el caso si logra sumar los 3 puntos en este encuentro.

No obstante, si Portugal logra derrotar a Colombia, la ‘tricolor’ caerá al segundo lugar de su zona, por lo que tendrá un cruce más complicado en dieciseisavos de final.

Hora y dónde ver EN VIVO este partido

Si usted quiere ver este partido, les contamos que está pautado para llevarse a cabo el 27 de junio desde las 6:30 p.m. de Colombia, en simultáneo con el choque entre República Democrática del Congo y Uzbekistán.

La transmisión puede ser disfrutada a través de las señales de Gol Caracol, Canal RCN, DSports, Disney+ y con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.