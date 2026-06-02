Que no le pase: estos son los televisores en los que Netflix dejará de funcionar en junio 2026

Netflix es una de las plataformas de streaming más reconocidas en la actualidad. Este servicio ha encantado a miles de fanáticos y usuarios, gracias a su catálogo lleno de series y películas que se han convertido en completos éxitos.

Ya sea en su teléfono celular, como en su televisor, miles de personas disfrutan de Netflix, a partir de suscripciones, que les dan acceso a series y películas totalmente imperdibles.

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Sin embargo, próximamente Netflix dejará de funcionar en algunos modelos de televisor. Para que esto no le pase y lo tome desapercibido, les contamos cuales son los modelos que dejarán de tener acceso a esta app.

Los televisores en los que Netflix dejará de funcionar en junio

Netflix ha sido uno de los servicios de gran popularidad en el último tiempo. Esta aplicación ha encantado a miles de usuarios, a partir de su comodidad para acceder a producciones imperdibles.

En el último tiempo, esta aplicación ha sorprendido gracias a varias novedades que muestran el avance de la tecnología dentro del servicio de streaming.

Estas novedades han encantado a miles de personas. Sin embargo, también han causado que varios dispositivos dejen de ser compatibles con este servicio.

Esto volverá a ocurrir en el mes de junio, y de hecho, hay algunos televisores que dejarán de ser compatibles con Netflix. Estos modelos son:

Apple TV de primera, segunda y tercera generación

Infinia LX9500 y Nano LED LM9600 de LG

Panasonic AX900, VT50, Viera TC-P50VT25

Sony Bravia de las líneas KDL, XBR y W95

Estos modelos responden a teléfonos celulares que tuvieron su fecha de salida hace más de 10 años, por lo que su tecnología ha quedado obsoleta.

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Frente a estos casos, si no quiere que lo tome desapercibido, y aun quiere disfrutar de Netflix en su televisor, se recomiendo cambiar de modelo, o en su defecto, verificar si hay actualizaciones de software disponibles para su TV.

Sin lugar a dudas, este cambio es una novedad importante para los usuarios de Netflix, aunque aun podrá utilizarlo en su teléfono celular, o desde su computador.

Finalmente, les recordamos que los precios para obtener una suscripción a esta plataforma son: