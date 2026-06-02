Que no le pase: estos son los televisores en los que Netflix dejará de funcionar en junio 2026
Netflix vivirá cambios en el mes de junio de 2026, y algunos televisores dejarán de tenerlo disponible. Aquí le contamos.
Netflix vivirá cambios en el mes de junio de 2026, y algunos televisores dejarán de tenerlo disponible. Aquí le contamos.
Netflix es una de las plataformas de streaming más reconocidas en la actualidad. Este servicio ha encantado a miles de fanáticos y usuarios, gracias a su catálogo lleno de series y películas que se han convertido en completos éxitos.
Ya sea en su teléfono celular, como en su televisor, miles de personas disfrutan de Netflix, a partir de suscripciones, que les dan acceso a series y películas totalmente imperdibles.
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Sin embargo, próximamente Netflix dejará de funcionar en algunos modelos de televisor. Para que esto no le pase y lo tome desapercibido, les contamos cuales son los modelos que dejarán de tener acceso a esta app.
Netflix ha sido uno de los servicios de gran popularidad en el último tiempo. Esta aplicación ha encantado a miles de usuarios, a partir de su comodidad para acceder a producciones imperdibles.
En el último tiempo, esta aplicación ha sorprendido gracias a varias novedades que muestran el avance de la tecnología dentro del servicio de streaming.
Estas novedades han encantado a miles de personas. Sin embargo, también han causado que varios dispositivos dejen de ser compatibles con este servicio.
Esto volverá a ocurrir en el mes de junio, y de hecho, hay algunos televisores que dejarán de ser compatibles con Netflix. Estos modelos son:
Estos modelos responden a teléfonos celulares que tuvieron su fecha de salida hace más de 10 años, por lo que su tecnología ha quedado obsoleta.
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Frente a estos casos, si no quiere que lo tome desapercibido, y aun quiere disfrutar de Netflix en su televisor, se recomiendo cambiar de modelo, o en su defecto, verificar si hay actualizaciones de software disponibles para su TV.
Sin lugar a dudas, este cambio es una novedad importante para los usuarios de Netflix, aunque aun podrá utilizarlo en su teléfono celular, o desde su computador.
Finalmente, les recordamos que los precios para obtener una suscripción a esta plataforma son: