James Rodríguez estrena serie en Netflix: Tiene solo 3 episodios y así puede verla HOY

La plataforma Netflix estrenará este jueves 21 de mayo la miniserie documental de James Rodríguez, una producción que explora el lado más íntimo del volante colombiano y repasa los momentos que marcaron su carrera dentro y fuera de las canchas. El proyecto, dirigido por el cineasta caleño Simón Brand, reúne testimonios de figuras históricas del fútbol mundial y material inédito del jugador.

Durante tres años, el equipo de producción siguió de cerca la vida del exjugador del Real Madrid y de la Selección Colombia para construir un relato enfocado en su dimensión humana. La serie cuenta con la participación de Carlo Ancelotti, Sergio Ramos, Marcelo, Pepe y el representante Jorge Mendes, quienes comparten detalles sobre la trayectoria y personalidad del futbolista cafetero.

“Estoy feliz con el documental, es una historia que me parece que merecía ser contada, es una historia muy humana de un futbolista que todos conocen, pero no saben realmente el lado humano, esa parte tan íntima que no conocemos, esa faceta, eso era lo que yo quería retratar”, aseguró Simón Brand sobre la producción.

La presencia de grandes estrellas

Uno de los ejes emocionales de la miniserie gira alrededor de la madre de James Rodríguez, quien aparece en distintos fragmentos de archivo y acompaña la narración de los episodios más importantes de la carrera del mediocampista. “La madre de James sale en varios momentos del archivo como haciendo su editorial de los momentos claves de la carrera de su hijo”, explicó el director.

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La producción, realizada en Medellín por Clover Studios, tendrá tres episodios y buscará reconectar al público con la historia del ‘10’ colombiano, recordado por llevar a millones de aficionados a soñar durante el Mundial de Brasil 2014.

¿Cuándo se estrena el documental de James Rodríguez?

Sin lugar a dudas, la emoción por este documental es muy grande, sobre todo para los amantes del fútbol que desean conocer los detalles de la carrera de James Rodríguez como jugador colombiano a nivel internacional.

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El gran estreno de esta producción será este 21 de mayo, por lo que puede disfrutarlo de forma totalmente libre. A partir de HOY puede verlo, siempre y cuando tenga una suscripción al servicio de ‘streaming’ de Netflix, donde se lanzará este documental.