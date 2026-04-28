¡Millonarios y Santa Fe llegan a EA Sports FC26! Esta es la fecha en la que aparecerán en el juego
Millonarios y Santa Fe dirán presente en los próximos días en el mayor título en la historia de los videojuegos de fútbol.
Millonarios y Santa Fe dirán presente en los próximos días en el mayor título en la historia de los videojuegos de fútbol.
Después de mucha espera, Millonarios e Independiente Santa Fe llegan al EA Sports FC26. El máximo videojuego de fútbol de la industria contará con la aparición de varios equipos del balompié sudamericano.
Entre ellos estarán varios colombianos, y dos de ellos serán justamente Millonarios e Independiente Santa Fe. Ambos equipos podrán ser disfrutados en este título.
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Para que tenga claro cuando aparecerán en el juego, y cómo disfrutarlos, aquí les contamos todos los detalles de esta nueva adición.
Para nadie es un secreto que miles de personas disfrutan del EA Sports FC26 a nivel mundial. Grandes fanáticos disfrutan de este videojuego como la máxima simulación de fútbol en la actualidad.
Varios clubes dicen presente dentro de este título. No obstante, varios de los grandes sudamericanos estaban ausentes en este videojuego.
Dos de ellos eran justamente Millonarios e Independiente Santa Fe. Esto se debe a que ninguno de los dos fue parte de la última edición de fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Sin embargo, en este 2026 ambos equipos hacen parte de dichas competencias, por lo que volverán a ser parte de este videojuego.
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La llegada de estos equipos se dará en la nueva actualización de este título. La lista de clubes que llegarán al juego son:
🚨 2026 CONMEBOL Update in #FC26 ✅— Soccer Gaming (@SoccerGaming) April 28, 2026
✅ New Clubs
✅ New Kits
✅ New Ball
✅ New Referee Kits
✅ New Sponsors
All new content will be available in-game with the next official Squads Update! pic.twitter.com/XXnmgDX0yU
Esta actualización corresponde a la versión 1.5.4 y ya está disponible. Sin embargo, estos equipos no aparecerán en el videojuego hasta que se presente el nuevo ‘update’ de plantillas.
Se espera que este llegue durante este fin de semana, y así se complete la presencia de estos nuevos equipos.