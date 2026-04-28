¡Millonarios y Santa Fe llegan a EA Sports FC26! Esta es la fecha en la que aparecerán en el juego

Después de mucha espera, Millonarios e Independiente Santa Fe llegan al EA Sports FC26. El máximo videojuego de fútbol de la industria contará con la aparición de varios equipos del balompié sudamericano.

Entre ellos estarán varios colombianos, y dos de ellos serán justamente Millonarios e Independiente Santa Fe. Ambos equipos podrán ser disfrutados en este título.

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Para que tenga claro cuando aparecerán en el juego, y cómo disfrutarlos, aquí les contamos todos los detalles de esta nueva adición.

Millonarios y Santa Fe llegan al EA Sports FC26

Para nadie es un secreto que miles de personas disfrutan del EA Sports FC26 a nivel mundial. Grandes fanáticos disfrutan de este videojuego como la máxima simulación de fútbol en la actualidad.

Varios clubes dicen presente dentro de este título. No obstante, varios de los grandes sudamericanos estaban ausentes en este videojuego.

Dos de ellos eran justamente Millonarios e Independiente Santa Fe. Esto se debe a que ninguno de los dos fue parte de la última edición de fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Sin embargo, en este 2026 ambos equipos hacen parte de dichas competencias, por lo que volverán a ser parte de este videojuego.

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La llegada de estos equipos se dará en la nueva actualización de este título. La lista de clubes que llegarán al juego son:

Academia Puerto Cabello

Alianza Atlético de Suullana

Always Ready

América de Cali

Atlético Mineiro

Atlético Nacional

Audax Italiano

Bahia

Barcelona SC

Barracas Central

Blooming

Boca Juniors

Boston River

Botafogo

Carabobo

Caracas FC

Macara

Millonarios

Palestino

Cerro Porteño

Cienciano

Club Bolívar

Club Bolívar

Club Libertad

Coquimbo Unido

Corinthians

Cruzeiro

Cusco

Deportes Tolima

Deportivo Cuenca

Deportivo La Guaira

Deportivo Riestra

Estudiantes

Flamengo

Fluminense

Gremio

Independiente del Valle

Independiente Medellín

Independiente Petrolero

Independiente Rivadavia

Independiente Santa Fe

Junior de Barranquilla

Juventud

Lanús

LDU Quito

Mirassol

Montevideo City Torque

Nacional de Montevideo

O’Higgins

Olimpia

Palmeiras

Peñarol

Platense

Racing Club

River Plate

RB Bragantino

Recoleta

Rosario Central

San Lorenzo

Santos

Sao Paulo

Sporting Cristal

Tigre

Universidad Católica

Universidad Central de Venezuela

Universitario

Vasco da Gama

🚨 2026 CONMEBOL Update in #FC26 ✅



✅ New Clubs

✅ New Kits

✅ New Ball

✅ New Referee Kits

✅ New Sponsors



All new content will be available in-game with the next official Squads Update! pic.twitter.com/XXnmgDX0yU — Soccer Gaming (@SoccerGaming) April 28, 2026

La fecha en la que aparecerán

Esta actualización corresponde a la versión 1.5.4 y ya está disponible. Sin embargo, estos equipos no aparecerán en el videojuego hasta que se presente el nuevo ‘update’ de plantillas.

Se espera que este llegue durante este fin de semana, y así se complete la presencia de estos nuevos equipos.