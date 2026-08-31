Green Day, Blink 182, Rancid y Billy Idol le rindieron un homenaje a Ramones en su aniversario

El pasado domingo 30 de agosto, diferentes agrupaciones de rock se reunieron con el fin de brindar un homenaje a Ramones por su aniversario número 50. Green Day, Blink-182, Rancid y Billy Idol lograron hacer un show por todo lo alto en Los Ángeles, donde demostraron que el género sigue siendo uno de los mejores pese a los años que han pasado.

Los artistas Tim Armstrong, Billie Joe Armstrong, Travis Barker y CJ Ramone se subieron al escenario con el fin de poder dar un evento especial en la celebración de los 50 años de Ramones, quienes han hecho historia con el paso de los años. El evento se desarrolló en el Hollywood Forever Cemetery de Los Ángeles, en Estados Unidos, con el fin de recordar el lanzamiento del disco ‘Ramones’ que se dio en 1976.

Leer más: Esta es la mejor canción de Nirvana según James Hetfield, líder de Metallica: “Sonido crudo y melodías”

Así fue el homenaje a Romanes en sus 50 años; hicieron historia

A lo largo de la noche, los artistas interpretaron canciones como ‘Blitzkrieg Bop’, ‘Judy Is a Punk’, entre otros de los sencillos más importantes de la banda. Los asistentes resaltaron que los sonidos eran diferentes, pero sin duda, una de las mejores versiones que se han escuchado, en donde Billie Joe por primera vez tocó con Travis Barker.

Como si esto fuera poco, varias estrellas de la industria del rock también se unieron al escenario con el fin de hacer este especial un momento verdaderamente épico. Entre los artistas que se presentaron en este espectáculo están Fred Armisen, Jason Freese, The Linda Lindas y otras personas que no se quedaron por fuera de este show.

Seguir leyendo: 3 bandas de punk rock ideales para escuchar si es fanático de Ramones, según la IA

Uno de los momentos más especiales fue cuando Billy Idol cantó ‘Beat On The Brat’ y ‘Blitzkrieg Bop’, dos de las canciones más recordadas de la banda y que, sin duda, son de las más importantes que tiene la agrupación. Además, John Travolta, el presentador oficial de este show, hizo que se sintiera como si fuera todo una película, en donde cada uno de los artistas le daba vida a la historia con sus sencillos músicales.

Los videos oficiales de este show ya son virales en redes sociales, donde varios usuarios están hablando de la histórica unión de varias de las leyendas del rock en el mundo. Incluso, algunos piden que esta unión llegue a otros países para celebrar los 50 años de la banda.