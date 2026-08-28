Cuándo y dónde se juega la final de la Libertadores 2026: CONMEBOL confirmó la sede oficial

En los últimos días, los equipos internacionales se han enfrentado con el fin de poder avanzar y levantar uno de los títulos más importantes de Sudamérica, la Copa Libertadores. Ya se conocen cuáles son los equipos que van a avanzar a los cuartos de final de este torneo, así que se vienen varios encuentros que nadie se quiere perder.

Los primeros encuentros se van a jugar desde el ocho y el diez de septiembre, para finalmente conocer a los equipos que van a pasar a la semifinal entre el 15 y el 17. No hay muchas sorpresas entre los equipos que llegaron a esta fase, pues hay varios clubes que son de Argentina y Brasil, quienes son los países que tienen más Copa Libertadores a lo largo de su historia.

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¿Cuándo y dónde se va a jugar la final de la Copa Libertadores?

Hace unos días, la CONMEBOL hizo la respectiva visita técnica a la ciudad de Montevideo en Uruguay, en donde se va a realizar la final de la Copa Libertadores 2026. Todo estaría listo para que el Estadio Centenario sea el escenario perfecto para recibir este encuentro, en donde ya estaría organizada toda la programación y gestión para el juego.

La final de la Copa Libertadores 2026 se va a realizar en Uruguay el próximo 28 de noviembre del 2026, así que en las próximas semanas se daría a conocer todo lo relacionado con la venta de las entradas. Además, los equipos clasificados ya tendrían listo todo lo relacionado con su hospedaje en el lugar, así que solo falta esperar un tiempo para conocer a los protagonistas de este juego.

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Así quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026