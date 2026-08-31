Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-2 ¿En qué puesto quedó Millonarios?

Terminó la fecha ocho de la Liga BetPlay 2026-1 y con esto se conocieron las nuevas posiciones que obtuvieron los equipos colombianos después de sumar tres, uno o ningún punto. El juego no fue nada fácil, pues varios de los grandes se tuvieron que enfrentar con importantes clubs en esos clásicos que nadie se quería perder.

Sin embargo, no se presentaron muchas novedades, el América de Cali sigue siendo el gran líder de la fecha, pese a que no sumo tres puntos, pues empato con un resultado 2-2 contra Jaguares. Esto quiere decir que tiene 17 puntos en 7 partidos jugados, siendo uno de los equipos que más encuentros ha podido disputar.

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En la segunda posición está Atlético Nacional, quienes le ganaron a Alianza de Valledupar con un resultado 5-1. Gracias a esto, lograron llegar a 12 puntos con tan solo cinco encuentros diputados, así que es uno de los equipos que más debe partidos en la Liga Betlay 2026-2.

Por otro lado, Millonarios se posiciona en la posición número 3, con 12 puntos y 6 partidos jugados. El embajador volvió al Campín para enfrentar al Inter de Bogotá en uno de los encuentros más esperados de la fecha, en donde los azules tenían que ganar para seguir subiendo en el grupo de los ocho.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-2