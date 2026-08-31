Leo Messi anunció su retiro de la Selección de Argentina; así fue su emotiva carta de despedida

El futbolista argentino Lionel Messi, de 39 años, anunció este lunes 31 de agosto su retiro de la selección albiceleste y dedicó unas emotivas palabras a todos sus seguidores. El anuncio oficial fue por medio de su cuenta de Instagram, donde en un video recopiló los mejores momentos que vivió vistiendo la camiseta de su país.

La noticia tomó por sorpresa a todos sus seguidores, quienes, pese a saber que la Copa Mundial de la FIFA 2026 sería su último campeonato del mundo, no esperaban que anunciara su retiro tan pronto. Sin embargo, el jugador ya había dado algunas pistas de todo lo que serían sus últimos partidos con la albiceleste.

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Leo Messi se despide de la selección de Argentina

Con un video que sin duda causa gran conmoción entre todos sus seguidores, Leo Messi, ídolo de Argentina y un general del mundo entero, se despide de la mejor manera del equipo que le dio la oportunidad de levantar la Copa del Mundo.

Usando la canción ‘Brindis’ de Thalía, el jugador decidió decir ‘Adiós’ para siempre a la Selección de Argentina, demostrando una vez más que con esta camiseta habría conocido a su gran amor.

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“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, fueron algunas de las palabras de Messi en su despedida de la Selección de Argentina.

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También mencionó que tiene claro que queda poco tiempo de carrera, por eso se quiere despedir por todo lo alto de estas etapas que, sin duda, le dejaron muchas enseñanzas. Aprovecha para dar gracias a su familia por apoyarlo en medio de este proceso, por siempre estar en sus partidos y tener la paciencia suficiente para poder aguantar las largas jornadas de entrenamiento.

Por ahora, esta despedida es tan solo de la Selección de Argentina, pero con 39 años se dice que el jugador seguiría activo tan solo unos años más, en su actual equipo, el Inter de Miami. Allí, se sigue destacando como uno de los mejores, quien sorprende con su juego en cada uno de los encuentros.

La publicación de despedida de Leo Messi ya llegó a más de 1.5 millones de likes y tiene cientos de comentarios de sus seguidores, quienes aseguran “no estar preparados” para la salida definitiva de ‘La Pulga’ de las canchas.